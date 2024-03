José Rafael Estévez Espinal es un ingeniero agrónomo que ha sabido combinar su labor profesional con su pasión por la escritura. Le encanta la poesía, pero sobre todo decirla en décimas, porque tienen ritmo y rima; además disfruta de esa musicalidad en sus versos y medir al final esa exactitud con que se logra decir todo lo que quiere, en 10 versos octosílabos. Su reconocimiento como Sobresaliente en el III Concurso Nacional de Décimas Espinelas 2023 acentúa su contribución a la cultura dominicana y el respeto que ha ganado en el ámbito literario. “La cultura desempeña un papel primordial en la sociedad, ya que influye en los valores, normas y creatividad de los seres humanos”, consideró Fello Estévez, y agregó que además de fomentar la comprensión para la aceptación de la diversidad en la colectividad, la cultura también ayuda a preservar las costumbres y tradiciones de los pueblos.

¿Cuándo escribió su primer libro y de qué se trató?

Recientemente en diciembre de 2023, publicamos el libro “Estivales y Espinelas”, que pusimos en circulación tanto en Santiago Rodríguez como en Centro Cuesta del Libro en Santo Domingo. En este libro presentamos 48 décimas donde abordamos temas educativos, medioambientales, de superación personal y poesías de corte erótico que son las que llamamos estivales.



¿Cuál es el género de su preferencia y por qué?

Me encanta la poesía, pero sobre todo decirla en décimas porque tienen ritmo y rima; disfruto esa musicalidad en sus versos y poder medir al final esa exactitud con que se logra decir todo lo que quiero, en 10 versos octosílabos. Que murió la poesía me dice algún imprudente, y yo proclamo imponente que está viva todavía. Pues con mi décima y para su información, tengo la satisfacción de tocar temas diversos para decir en diez versos lo que manda el corazón.



¿Por qué Estivales y Espinelas?

Las espinelas como se sabe, son la creación del músico y poeta español Vicente Espinel. Lo de estivales es el nombre que hemos preferido darle al tipo de décimas que me gusta escribir. Estival viene de estío, de calor, alta temperatura y es lo que pretendo hacer con mis décimas, donde incursionamos en el erotismo, pero cuidando el lenguaje poético sin llegar a palabras soeces, ni lenguaje vulgar. Por ejemplo, en una de mis décimas comparo a la mujer amada con cada una de las cuatro estaciones del año; imagínese ese recorrido: desde el frío al calor, desde las flores hasta árboles sin hojas tiene que resultar una mezcla interesante.



¿Cómo surge una décima y qué le inspira a escribirla?

Surge fácil, tan sutil como la brisa. En ocasiones voy por la calle y algo llama mi atención, hago el campo semántico en mi mente, busco las palabras que rimen en consonantes, y ya mi pensamiento está organizando como en octosílabos. Pero generalmente mi inspiración aparece cuando observo un atardecer, el amanecer, la lluvia, la luna, las olas en el mar o cuando estoy mirando un hermoso paisaje o escuchando buena música.



¿Escribir le ha provocado algún momento de júbilo que sea memorable para usted?

Me ha provocado muchos, pero quiero destacar dos: El primero fue el año pasado, la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña convocó a un concurso de décimas, cuyo tema central era “Amor por la lectura”. Participé con una décima titulada “El lector del cielo” con la cual recibí el reconocimiento de Obra Sobresaliente en dicho concurso. La segunda ocasión fue el día de la puesta en circulación del libro “Estivales y Espinelas”.



¿En su faceta de escritor, qué es lo más satisfactorio?

Lo más emocionante es ver que lo que escribí va en la mano de alguien y que ese contenido ideado por mí sirve para que otros manifiesten sentimientos, y uno como escritor fue quien los ideó.



¿Qué poeta o escritor considera que ha influenciado en su literatura?

Josián Espinal, decimero y escritores están Juan Bosch, Gabriel García Márquez y Manuel Vicent.



¿Un escritor debe ser sentimental?

Depende de qué escriba. Por ejemplo, si es historia lo ideal es que no sea sentimental; pero si es poesía, indefectiblemente debe serlo para poder plasmar sentimientos que calen en los lectores.



¿La cultura aporta a los cambios que están viviendo las sociedades?

Sí, aporta bastante porque conociendo de dónde venimos y mirando lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y cuáles resultados se han logrado, podemos evaluar el presente e ir definiendo qué queremos para el futuro.



¿Qué haría si pudiera cambiar algo en apoyo a los nuevos escritores?

Exigir que las motivaciones e incentivos, que sólo existen en anuncios y papeles lleguen realmente a los escritores, sobre todo a los de provincia que nunca encuentran apoyo cuando quieren publicar algo, motivo por el cual tantos libros mueren antes de nacer.



¿Qué eslogan propondría para una campaña nacional de lectura?

Viaja, descubre. Eso y más… cuando lees. Y luego lo digo así: Puedes ir lejos de viaje sin preparar la maleta, a recorrer el planeta con el mínimo equipaje. Para llevar el mensaje es muy buena la lectura, y ayuda a que la cultura no se te olvide jamás; pues para eso y para más, sirve la literatura.



¿Ha pensado en escribir su biografía en un futuro?

No descarto la posibilidad, imagínese una biografía en décimas. Por ejemplo: Es mi pueblo Sabaneta “Cuna de Restauración”, donde la emancipación fue asumida como meta. Allí suena una trompeta por ser mina musical. De la leche es capital y si faltara algún sello, de los Estévez soy Fello, y es mi décima, estival.



¿Qué otras actividades realiza y cuáles son sus proyectos?

En la actualidad escribo una décima semanal para la radio. Me presento como invitado en actividades culturales en diferentes provincias del país. Declamo décimas como invitado en algunas ferias de libros, además imparto talleres para estudiantes sobre escritura de décimas. En mis proyectos está seguir escribiendo, pero siempre versos con métrica y musicalidad.

