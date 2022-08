(Décima cibaeña)

El checo Kafka ecribió

Poi bien de la literatura

Aunque narró su amaigura

Ai mundo le facinó

Con sangre éi noj narró

La vida cruda de entonce

Ei pensamiento de bronce

La mente como un lucero

Éi se tiñó to de negro

Cuando ei reloj dio las once.

Fue Franz Kafka un judío

Por loj nazi peiseguido

No lo dejaron tranquilo

Lo sacaron de su nío

No pudo zafaise del lío

Pue dominó la ignorancia

Cómplice fue la Francia

Durante La Ocupación

Mandán al hoino a montón

Con aire de arrogancia.