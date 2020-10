Kimberly Taveras

(Décima cibaeña)

¡Cuánto cuaito mi compai!

Tiene eta jovencita

Ya tiene cara e riquita

Con esa foituna sin pai

¿Vendrá eso de sudai?

¿Dei trabajo sol a soi?

Que averigue eso ei dotoi

De la Cámara de Cuenta

Que diga si compra o venta

O magia dei contadoi.

No han pasao ni do mese

Y ya suenan loj rumore

De uno 106 millone

Que ai Presidente enrojece

No e que la mai bote pece

Pue la pandemia no floja

La contabilidá ta roja

Hay que cuidai cada chele

Le han hecho mile de meme

Y ella queda en la sombra.