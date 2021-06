Turismo cultural en ascenso en Santiago

Aunque Santiago es un destino emergente, lo visitan 250 mil personas cada día

Santiago es una ciudad poseedora de la mejor infraestructura cultural del país, con edificaciones antiguas, centros culturales públicos y privados, museos, una rica gastronomía y otros tantos atractivos, que sumados a los más de tres mil gestores artísticos, hacen de esta ciudad un destino turístico cultural por excelencia.

Aunque es un destino emergente aún, Santiago es visitado por unas 250 mil personas cada día, que vienen ya sea de compras o de paso, a conocer todo su potencial para ofrecer, no solo a nivel de ciudad, sino también en sus municipios.

Contrario a lo que muchos piensan, que Santiago no es un destino turístico porque carece de playas, esta ciudad tiene mucho más que su emblemático monumento a los Héroes de la Restauración, pues en un levantamiento realizado por el Clúster Santiago Destino Turístico para trazar la Estrategia de Desarrollo Turístico con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, se identificaron 50 atractivos turísticos culturales, arquitectura, paisajes y monumentos, personajes y tradiciones, gastronomía, festividades y eventos culturales, artesanías, arte y arqueología.

La afirmación de que Santiago tiene la mejor infraestructura cultural de la República Dominicana, expuesta más arriba es de Reynaldo Peguero, director ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, quien sostiene que esta ciudad, además de tener grandes teatros y escenarios para las artes, cuenta con alrededor de 3,500 gestores culturales que desde la pintura, la escultura, las artes escénicas, el drama, el teatro, tienen la capacidad de ponerle animación a los espacios públicos.

“Por eso ha sido tan grandemente acogido el programa de la Alcaldía, de Murales de Ciudad, dónde ha diseñado una ruta de murales pero también nosotros este año vamos a iniciar un trabajo con Industria y Comercio, que ha iniciado un plan de trabajo de gestión cultural junto al Ministerio de Cultura”, expresó Peguero. Además, informó que el presidente Luis Abinader ha destinado un monto de casi 2,200 millones de pesos, cuya mitad se va a invertir en el centro histórico, precisamente para atraer más turismo, mediante un acuerdo con Compromiso Santiago, en el contexto de la Agenda Desarrollo Santiago 2030.

“Santiago no tiene que depender de una playa como otras provincias para atraer el turismo, porque en el mundo lo que se está imponiendo es el turismo comunitario y sostenible, en donde la gente pueda conocer la historia y la cultura de las ciudades”, expresó Peguero.

Recorrido

Al caminar por el centro histórico de Santiago, son muchos los atractivos que pueden encontrar los turistas, que muchas veces pasan desapercibidos si no se tiene el conocimiento de los mismos.

Los coches de Santiago, un museo dentro del monumento, La Piedad que estuvo en Roma en la capilla Sixtina del Vaticano cuando a la original se le rompió un dedo, que está en la catedral Santiago Apóstol tras una donación que le hicieran a Balaguer; el bulevar de los artistas, así como lugares emblemáticos son parte de la oferta de turismo cultural de esta ciudad, que son mostrados a través de diversas rutas del programa City Tours Santiago, que conducen a distintos lugares, de acuerdo a los intereses de los visitantes.

Yomaris Gómez, presidenta de Gómez Tours, entidad que por más de 20 años realiza la feria Expo Turismo es la responsable del programa City Tours Santiago, que se realiza ya sea en autobuses o a pie, acompañado de un guía certificado. Esta iniciativa surgió del Programa de Estrategia de Desarrollo Turístico, a raíz de la necesidad imperante.

El programa tiene rutas por el centro histórico de Santiago, por los museos y entidades culturales, rutas gastronómicas por restaurantes y bares, ruta del tabaco -esta recorre tanto fábricas como plantación de cigarros-, entre muchas otras.

Gómez informó que ofrece los servicios de City Tours desde los diferentes hoteles de Santiago, ya que antes tenían el inconveniente de que en los hoteles les decía a los turistas que no salieran por el peligro que podían correr en las calles, por lo que los mismos se quedaban encerrados y perdían la oportunidad de conocer los atractivos turísticos culturales de la ciudad.

“El turismo más alto que tenemos es un turismo muy empresarial, muchas de las personas que trabajan en zonas francas o en diferentes empresas vienen con su familia y la hospedan por varios días en los hoteles de Santiago, y antes se quedaban encerrados, pero ahora las familias hacen varias rutas, diferentes días”, informó Gómez, quien además es presidenta de la filial Santiago de la Asociación Dominicana de Prensa Turística.

Opciones disponibles

Entre las opciones de ruta que dispone el City Tours Santiago están la histórico-cultural, donde visitan el museo del interior del monumento, el Gran Teatro del Cibao, un paseo en coche que los lleva a la calle Doctor Eldon, donde nació la ruta de los murales, así como sus colmados tradicionales. “En Los Pepines tenemos diferentes atractivos, como los colmadones coloridos. El arte de los murales ha recuperado este barrio donde nació Johnny Pacheco y dónde tenemos el baile del son, ahí se montan espectáculos en El Son de Queca, un lugar muy tradicional que hemos venido desarrollando e invitando a la gente a bailar esa música tradicional que nació en Los Pepines en Santiago, y luego se lo llevaron a Santiago de Cuba”, expresó Gómez.

Detalló que la arquitectura del centro histórico llama mucho la atención, por lo que en la citada ruta histórica cultural visitan la gobernación, el Centro de Recreo, El Palacio Consistorial, que al atardecer se convierte en el Restaurante Victoria, que junto a los bares de la Benito Monción, La 37 por las Tablas y Casa de Arte, en conjunto con los músicos y pintores que allí convergen, se convierte en una calle atractiva para interactuar y conocer a fondo la cultura de Santiago.

Esta ruta incluye visita a la calle Del Sol, con su mercado donde la gente compra artesanía, el Centro de Convenciones y de la Cultura Dominicana, y el Centro León, que se ha convertido en la institución cultural más importante del Caribe, por lo que es un gran atractivo para los turistas.

Crecimiento en el renglón turístico

Ramón Paulino, presidente del Clúster Santiago Destino Turístico, considera que la ciudad ha crecido ampliamente en el renglón turístico, ya que ha logrado avanzar con varios temas, como el de la infraestructura hotelera. Hoy día tiene una cantidad de habitaciones que le permite proyectarse como un destino turístico, y otros importantes hoteles están en construcción. Expresó que también en lo cultural han avanzado muchísimo, por ejemplo al Centro León viene una amplia cantidad de personas, que quizás llegaban a ver el monumento y a comer y por ahí se iban, también han hecho un esfuerzo para lograr la ruta histórico cultural, que la gente se interese no sólo por la estructura del monumento, sino que entienda lo que representa y de dónde viene, pero que además pueda conocer el casco histórico de la ciudad, su arquitectura e historia. “Una de las cosas que hemos encontrado como resistencia en la ciudad, y que hemos ido rompiendo con ellas, es que cuando la gente pregunta que tiene Santiago para ser un destino turístico, dónde está la playa, les explicamos que los principales destinos del mundo no tienen playa, la Torre Eiffel no está en la playa, el museo del Louvre tampoco, los principales destinos del mundo no son de playa, entonces no pueden comparar un destino de playa con un destino cultural como el nuestro”, resaltó Paulino.