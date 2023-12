En el país hay barrios emblemáticos que merecen ser tomados en cuenta para esa escapada cultural de fin de semana, y por qué no, de cualquier día de la semana, por lo que pueden aportar al visitante en cuanto al arte y a la cultura.



En otros países como Colombia, han apostado por el arte hecho con grafitti ¡Y ha resultado!, porque es una gran atracción que permite a los visitantes darles color a sus visitas.



Este arte lo puedes encontrar aquí en el barrio de Santa Bárbara, un emblemático sector de la Ciudad Colonial, declarada patrimonio de la humanidad por la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).



Desde hace unos años ha ganado notoriedad, porque por sus calles se respira arte, sin embargo, hay que destacar que hay basuras que opacan esta expresión artística, y hay pinturas que están deterioradas y requieren retoque.



Según el portal de la Zona Colonial, éste tiene proximidad al Puerto de Santo Domingo, una posición estratégica como punto de tránsito obligado para entrar en la parte oriental de Santo Domingo, a través del único puente, que lleva el nombre del dictador “Ulises Hereaux” (Lilís). Sin duda, Santa Bárbara es un barrio emblemático de la región colonial, que hay que rescatar y visitar.



¿Quiénes transformaron en arte a Santa Bárbara?



En el 2015, 10 artistas nacionales y extranjeros pintaron once murales en las paredes de las viviendas de la zona. La iniciativa fue de Modafoca, que reunió del talento local a Gabz Lpa, Angurria, Cristian Pimentel, Gina Paola, Nathalie Ramírez y Leks. También dejaron sus huellas, los pintores puertorriqueños Bik Ismo, Vero Rivera y Celso. Igual participaron Esteban del Valle, de Nueva York; y el colombiano Ceroker.

Arte que plasma gestas patrióticas y actividades históricas y culturales



Si te vas a Santo Domingo Norte, podrás notar que el arte urbano también tomó notoriedad. Desde hace unos años, las autoridades de este municipio apostaron a que las columnas que sirven de soporte para la primera línea del Metro cambiaran su tono gris por aquellos que son vibrantes.



En su momento, se dijo que el objetivo de esta intervención es sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la cultura del municipio Santo Domingo Norte, para preservarla y mantener vivos a algunos héroes de la región que dejaron legados de vital importancia en el municipio. ¿Te animas a dar un paseo?



Una feria que une la cultura china con la dominicana



Los domingos son familiares y de parejas en el Barrio Chino con su tan mencionado y conocido mercadillo de comida asiática que abre de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Esta feria une dos culturas: China con República Dominicana. Así, que antes de hacer un recorrido por el arte, esta puede ser una gran parada para degustar todo tipo de platos.



También hablemos de su historia. Este lugar preserva la imagen y cultura de un país cuyos primeros nacionales, según lo escrito, empezaron a llegar a República Dominicana en 1864. Con el paso de los años y ante el gran número de asentamientos de ciudadanos provenientes de la República Popular China, la Fundación Flor para Todos logra en el 2008 la creación de esta parada cultural ubicada en el sector de San Carlos.



El Barrio Chino, que abarca cuatro cuadras entre las avenidas Duarte y México, y las calles 19 de Marzo y Benito González, se ha convertido en una de las principales atracciones los domingos por la mañana por su pintoresco “Mercadillo Chino”.



El Barrio Chino de Santo Domingo es un espacio ideal para pasear en familia, y por eso es muy común ver a familias enteras, mayormente los domingos, caminar por sus calles, detenerse en un restaurante al mediodía; degustar algún plato de la gastronomía china; pasar por las tiendas y supermercados; adquirir alguna mercancía comestible o para adornar el hogar, uno que otro de sus licores y té, alguna planta ornamental, esencias para aromatizar la casa o el jardín, una de las batas o vestidos con su diseño particular y la muy requerida vestimenta tradicional.