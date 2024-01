Después del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo en 1961, el país se sumió en una crisis política y social que volvía incierto el futuro de los dominicanos, dado que su hijo, Ramfis Trujillo, aún controlaba las fuerzas militares

El país experimentaba un clima de cambios constantes y luchas por el poder, con fuerzas conservadoras buscando mantenerse en el poder y fuerzas emergentes buscando un nuevo orden. En esta edición, Zona Retro recuerda el golpe de Estado y contragolpe ocurrido en 1962, que culminó con la salida de Balaguer del poder.



Se constituye Consejo Cívico Militar (golpe)



Luego de la renuncia del doctor Joaquín Balaguer como Presidente de la República y del Consejo de Estado, y los miembros del Consejo señores: licenciado Rafael F. Bonnelly, licenciado Eduardo Read Barreras, doctor Nicolás E. Pichardo y monseñor Eliseo Pérez Sánchez, como consecuencia de los graves acontecimientos que venían conmoviendo a Santo Domingo, se formó un Consejo Cívico Militar que gobernaría el país.



Dicho organismo estuvo constituido por cinco miembros, los civiles licenciados Armando Oscar Pacheco, Luis Amiama Tió y Antonio Imbert Barreras, y los militares contralmirante Enrique Valdés Vidaurre, de la Marina de Guerra, y mayor polito Wilfredo Medina Natalio, de la Aviación Militar. También fueron nombrados el licenciado Huberto Bogaert y el coronel Neit. R. Nivar Seijas.



En una alocución dirigida al país, el Presidente de la Junta Cívico-Militar, licenciado Huberto Bogaert, proclamó que ese organismo se proponía “restablecer el principio de la autoridad y resguardar el orden público, bases indispensables para que la nación recobrara la confianza y para que todas las fuerzas vivas del país retornen, en un ambiente de seguridad, a sus actividades normales.



El mensaje fue transmitido por Radio Santo Domingo, y el licenciado se dirigió al pueblo desde el Salón de Recepción del Palacio Nacional a la 1:00 de la tarde.



Disposiciones



Entre las disposiciones del nuevo Consejo Cívico-Militar, por medio de su ley No. 5801, prohibió la entrada al país de toda persona, sea nacional o extranjera, reconocida como comunista o que haya sido condenada como tal por cualquier tribunal. Así como la implementación de una censura a la prensa nacional y cualquier comunicación con la prensa internacional.



Restituye Consejo de Estado (contragolpe)



En menos de 48 horas quedaron frustrados los planes del ambicioso militar que intentaba erigirse en árbitro de los destinos del pueblo dominicano, instituyendo un nuevo régimen dictatorial.



Fue el 19 de enero de 1962, cuando un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas pusieron en libertad a los miembros del Consejo de Estado que se hallaban recluidos en la base aérea de San Isidro, y redujeron a prisión al mayor general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, en una operación.



En cuanto a los miembros Luis Amiama Tió y Antonio Imbert Barreras, se aseguraba que se encontraban en calidad de huéspedes en la Embajada americana.



La acción fue dada a conocer el día anterior, cuando el grupo de oficiales condujo al Palacio Nacional a los miembros liberados, licenciado Rafael F. Bonnelly, monseñor Eliseo Pérez Sánchez, licenciado Eduardo Read Barreras y el doctor Nicolás Pichardo, e informaron luego la noticia por la radio.



En este sentido, la Junta Cívico-Militar impuesta por la fuerza, desapareció automáticamente.



Presidente de la República



Fue así como el Consejo de Estado, proclamó al licenciado Rafael F. Bonnelly Presidente de la República y del Consejo de Estado. Quien además, pasa a ser automáticamente comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.



En este sentido, el licenciado Bonnelly se juramentó ante sus compañeros, donde expuso que en vista de la renuncia del Presidente Balaguer como Presidente de la República y del Consejo de Estado, asumiría ambas funciones.



Expreso que “el Consejo no hará mas que corresponder a los deseos del pueblo: libertad con democracia”.



Sanciones para Balaguer y Ex Secretario de las Fuerzas Armadas



Comisiones de la Federación de Estudiantes Dominicanos y una comisión representativa de cincos sectores del país, que visitaron al Consejo en el Palacio Nacional, solicitaron sanciones para el depuesto mayor general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría, el ex Presidente de la República y del Consejo de Estado, doctor Joaquín Balaguer, y para los integrantes de la disuelta Junta Cívico-Militar.

Presentan una caricatura del general Rodríguez Echaverría durante el desfile por la calle El Conde. Huberto Bogaert mientras se dirige al país como Presidente de la Junta Cívico-Militar. Guagua de la Marina de Guerra que transportó la banda, repleta de personas que acudieron al desfile.

Cambio de Gobierno produce alegría



El cambio de gobierno generó un entusiasmo desbordante entre la población de ciudades y pueblos en todo el país. Los corresponsales de El Caribe en Santiago, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana y San Cristóbal se comunicaron telefónicamente para informar sobre la alegría con la que la noticia del regreso del Consejo de Estado al gobierno fue recibida, en contraste con el rechazo popular a la Junta Cívico-Militar desde su instalación.



El improvisado desfile que el pueblo capitaleño realizó por la calle El Conde para demostrar, una vez más su alegría por el derrocamiento de la Junta Cívico-Militar, parecía una fiesta improvisada de carnaval.

El pueblo consideró que recuperó lo que la Junta le había arrebatado “su derecho de gobernarse dentro de los principios de la democracia, la justicia y la libertad”.



En adición a estos, las bandas de la Marina de Guerra y del cuerpo de Bomberos desfilaron tocando aires populares y marchar. La banda de la Marina era dirigida por el capital Manuel de Jesús Mañaná Pimentel y el primer teniente Porfirio Isidro Medina Martínez. Organizo el desfile el compositor Bienvenido Fabián.