“El Estado dominicano, como propietario de las frecuencias, tiene la facultad de disponer el cierre temporal o permanente de cualquier emisora”, expresó Marcos Hernández, titular de la Dirección General de Telecomunicaciones en 1981.



Bajo el contexto de la incansable lucha por la libertad de expresión que marcaron los medios de comunicación en la República Dominicana a lo largo de varias etapas democráticas y bajo diferentes administraciones gubernamentales, algunos medios, incluyendo estaciones de radio y canales de televisión, sufrieron la censura y hasta el cierre. En esta ocasión, Zona Retro evoca el recuerdo del cierre de la emisora ‘Mi Radio’ y la profunda consternación que generó en los círculos sociales y políticos.



Clausura



Bajo la premisa de que la Dirección General de Telecomunicaciones no permitiría que algunos medios de comunicación sean usados para atentar contra la seguridad del Estado y hacer peligrar la paz pública, el director de esa dependencia, ingeniero Marcos Hernández, suspende la emisora “Mi Radio”.



El ingeniero Hernández afirmó que el Estado no podía permitirse el lujo de que se pusiera en peligro la paz pública ni la libertad de expresión’. Además, agregó que el cuerpo de asesores legales de Telecomunicaciones estudiaría las medidas que serían tomadas por la dependencia cuando se determinaran las violaciones en las que habían incurrido las radiodifusoras y canales de televisión.



En este contexto, aclaró que la suspensión de una emisora podía ser tanto parcial como total y definitiva, y que dicha decisión estaría en manos del mencionado equipo de asesores legales, y responsabilizó a los directores de las emisoras de radio de cualquier violación en que incurran sus empresas.



A Razón de



Refiriéndose al caso del cierre de “Mi Radio” por parte de la Dirección General de Telecomunicaciones, el funcionario explicó que esta medida se tomó debido a que la estación de radio no estaba cumpliendo con una disposición presente en los artículos 2 y 10 de la Ley de Telecomunicaciones.



En una comunicación remitida por el director de dicha entidad al director y dueño de la emisora “Mi Radio”, el señor Máximo A. Fiallo, se indicó que la suspensión de las transmisiones estaría vigente hasta que se llevará a cabo la reubicación de los equipos.



La comunicación indicaba que la instalación de la emisora estaba en una posición que no acogia los requisitos exigidos por la ley número 118 de Telecomunicaciones y sus reglamentos, en sus artículos 2 y 10 con sus correspondientes párrafos respectivamente.



Hernández dijo que el estado dominicano es “dueño de todas las frecuencias de radio y televisión”, por lo que “no se puede permitir libertad de expresión” y añadió que algunas personas “interpretan la democracia a su conveniencia”.



Controversia inicial



Haciendo referencia al problema por el cual surgió la censura, Hernández afirmo que no se podía permitir que a través de ningún medio de comunicación se hicieran alusiones insultantes a la Primera Dama, señora Renée Klang de Guzmán, según las cuales, el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI) estaría siendo utilizado para adoctrinar niños con el credo marxista. Sin embargo, no indicó quien o quienes habrían hecho esas alusiones.



En este contexto, Hernández destacó que tales insinuaciones no se ajustaban al concepto de libertad, sino que eran una manifestación de “libertinaje”, según lo categorizó el director de Telecomunicaciones.



Reacción de “Mi Radio”



El comentarista radial y dueño de la emisora “Mi Radio”, el señor Máximo Fiallo, había informado sobre el cierre de la estación de radio por orden de la Dirección General de Telecomunicaciones. Fiallo indicó que los inspectores de esta entidad no presentaron ningún documento que respaldara la medida.



En ese sentido, el empresario radial afirmó que el cierre de la emisora constituía un acto de represión política por parte del Gobierno, ya que este se sentía acorralado en su descrédito.



De igual manera, advirtió que en caso de que no se cumplan las leyes, actuarían en el momento que consideraran prudente y bajo las condiciones que estimaran convenientes. Consideró que el cierre de su emisora era un acto arbitrario, un atentado contra la libertad de prensa y una violación a la Constitución de la República.



Por otro lado, el director de Telecomunicaciones afirmó que en el país mucha gente no sabía que la mayoría de las estaciones estaban violando la ley. El funcionario también resaltó que no se podían encontrar más de diez o doce estaciones que cumplieran plenamente con los requisitos establecidos por la ley.



En cuanto al funcionamiento, destacó que casi en su totalidad las emisoras estaban funcionando fuera de frecuencia, o interferían a otros países, o usaba la potencia que no estaba indicada en la licencia que se les había entregado.



Hernández expresó que hasta ese momento la dependencia había sido tolerante y señaló que las violaciones incluían sobre modulaciones, interferencia de segunda armónica y el empleo de locutores que no tenían carné.



Intervención del senado



El cierre de la emisora fue objeto de extensos y acalorados debates tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados durante las sesiones de estos órganos legislativos. En el Senado, varios legisladores expresaron críticas hacia el Gobierno y afirmaron que el cierre de “Mi Radio” constituía una violación a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Sostenían que este caso podría sentar un precedente para justificar acciones futuras que limitaran la libertad.



El senador Juan Rafael Peralta Pérez, del Partido Reformista por Santiago Rodríguez, fue quien propuso la resolución en la Cámara Alta, en la cual se solicitaba un voto de censura contra el Gobierno por el cierre de la emisora mencionada anteriormente y se pedía al Presidente Guzmán que la estación radial fuera reabierta.



En la discusión generada por el cierre de la estación, 13 de los 17 legisladores presentes en la sesión de la Cámara Alta expresaron sus opiniones, y la votación resultó en 15 a favor y 2 en contra de la resolución. Únicamente el senador Rafael Castro García, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por Santiago, se pronunció a favor del cierre de la estación.



En la Cámara Baja, las opiniones sobre el cierre de la estación radial estaban muy divididas, y la votación resultó en 28 votos en contra y 21 a favor de la resolución. Hubo 49 diputados presentes en la sesión. La resolución que condenaba el cierre de Mi Radio fue presentada por el diputado Cruz Manuel Asencio Calcagno, del Partido Reformista Social Cristiano por San Pedro de Macorís.



El señor Fiallo había entregado al presidente del Senado, ingeniero Helvio A. Rodríguez, una carta en la cual pedía al organismo legislativo pronunciarse contra el cierre de su emisora y solicitar al Poder Ejecutivo que dispusiera su reapertura. El documento fue leído en el hemiciclo al inicio de la sesión. Durante la discusión, estaban presentes en el vestíbulo los señores Máximo Fiallo, presidente de la emisora, y Rafael Bonilla Aybar, comentarista.



Tras la lectura del documento el senador perredeísta Alfonso Canto Dinzey, de San Pedro de Macorís, hizo duras críticas al Gobierno por el cierre de la estación de radio.



“A este Gobierno solo le queda de vida menos de un año (en ese momento), lo mismo a los funcionarios que están en este Gobierno, pero a la emisora Mi Radio y los demás medios de comunicación social del país, esos orientadores del país, les queda aún toda la vida por delante”, dijo el senador Canto.



En este sentido, señaló que los senadores y diputados, así como todo el país, debían estar alerta para detener cualquier violación, dondequiera que ocurriera, de la libertad de expresión y la Constitución de la República. Resaltó que en ese momento fue la emisora Mi Radio, pero en el futuro podría ser cualquier otro medio de comunicación.



Por otro lado, el senador reformista por la provincia la Altagracia, Manuel Eurípides Feliú Herrera, dijo que era preocupante la situación del cierre de la estación, ya que era un secreto a voces su cierre desde hace meses, así como el cierre del programa Buenos Días Santo Domingo, que transmitía Pablo Garrido por Radio Clarín.



El Presidente



El Presidente Antonio Guzmán prometió revisar la medida administrativa mediante la cual se cerró la emisora Mi Radio. Esta promesa fue hecha al concluir el acto de inauguración de una agroindustria, donde fue entrevistado al término del evento.



El mandatario aseguró que revisaría nuevamente la medida adoptada y verificaría si se ajusta completamente a la realidad. Expresó que lo haría “porque en el Gobierno prima la idea de que todo lo que se haga sea ejecutado dentro de la realidad”.



ADORA



La Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA) protestó por el procedimiento utilizado por la Dirección General de Telecomunicaciones para el cierre de la estación de radio y solicitó al Presidente Guzmán su inmediata reapertura.



La ADORA expresó que de existir alguna violación de la ley, del tipo que fuese, existen mecanismos establecidos para ventilar cualquier supuesta falla, en lugar de cerrar la emisora arbitrariamente.