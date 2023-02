El Tom Cruise venezolano sí existe y su parecido es impresionante

Email it

A través de TikTok, se pudo ver que un doble de Tom Cruise venezolano se encontraba de paseo en la zona andina de ese país. Aunque no se sabe a ciencia cierta quién es el sujeto, lo que sí resulta increíble es su parecido con el protagonista de la franquicia de Misión Imposible.

La cuenta @genngylvarela0 difundió el encuentro del creador de contenido y el Tom Cruise venezolano, generando decenas de divertidos comentarios.

«Ese es Tomás Cruz, no confundan», «que impresionante el parecido», «pensé que era el verdadero», «más bello que el real», «tuve que ver el video tres veces para entender que no era el real», «yo lo veo en la calle y me lo creo» fueron algunos de los comentarios.