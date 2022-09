Detrás de la nueva tiradera de Residente: "Lo mío fue sudado, lo tuyo heredado"

Email it

«René Renuncia», la nueva canción de Cosculluela, fue el inicio de un nuevo pleito en el que se vio involucrado el ex cantante puertorriqueño de Calle 13 y ahora solista, Residente. Y como es costumbre, no se quedó callado, pues en menos de 24 horas lanzó su respuesta.

Detrás del pleito

Todo inició cuando en pleno concierto, la rapera Tokischa se dio un beso con la también rapera Villano Antillano, lo que habría hecho rabiar a Cosculluela. A través de sus redes sociales, lanzó un mensaje que causó indignación en toda la industria del entretenimiento.

“Ya el género parece una jaula de locas. Hay demasiados chamaquitos que siguen el género y hay que dar el ejemplo”.

Debido a la historia de mensajes que tienen este par de artistas desde 2014, fue René quien subió una fotografía junto a Tokischa, y entonces recibió las primeras amenazas de su contraparte:

“¡No me desafíes! Que te voy a dar pa´llevar! El miedo se lo inventó el diablo, vamos a darle a la gente un round pa’ que se curen. ¡Esto es White Lion! De amistad pa’ curarnos”

La canción contra Residente

Casi de manera inmediata, estrenó en la plataforma de YouTube el tema «René Renuncia«, lleno de referencias en contra del rapero que se hizo famoso en los últimos meses por su pleito contra J Balvin que también se expresó a través de canciones, de mensajes en las redes sociales y de intentosEncabezado 2 de mediación de sus amigos.

«Le tira’ a Balvin, no le tira’ al Siervo (Ajá); y tirarle a Coscu es como ir al desierto y entregártele a los cuervo’. «Tírale a Coscu, que no sabe de Pablo Coelho», pero esta te la hice ahorita pa’ romper el hielo», fue uno de los versos que destacó dentro de su tema, donde hace referencia a que Residente dijo que Coscu no tiene cultura.

La respuesta de Residente

No hizo falta el siguiente aviso del puertorriqueño, quien le dio apenas 24 horas a su paisano y compañero de profesión, pues Residente ya estaba metido en el estudio para grabar su siguiente canción titulada «Cosquillitas«, en evidente burla al nombre de Cosculluela.

«Soy demasiado pa’ ustedes, mis barras son de acero, lo que tiro es tan pesado que ahora escribo en las paredes porque para ser sincero, no hay papeles que aguanten las palabras que suelta mi lapicero», fue una de las frases más destacadas, aunque también hizo referencias a capítulos personales entre ambos, peleas previas y desde luego, a las frases que usó Coscu en su canción.

«Después de esto ni contesto, solo un millonario aburrido y desempleado tiene tiempo para esto. Por mí sigue rezando, no soy ateo porque creo en la partida de c*lo que te estoy dando»

Fueron 9 minutos los que utilizó René para responder a su adversario. Ahora todos están a la espera de un nuevo capítulo de esta tiradera.