Don Francisco arremete contra Bad Bunny por malagradecido

Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, arremetió contra Bad Bunny al catalogarlo de malgradecido. El presentador asegura que trata de contactarse con él en numerosas ocasiones, pero sus llamadas son ignoradas a pesar de ser una de las personalidades que le apoyó en los comienzos de su carrera.

En una entrevista con en el programa chileno «Meganoticias alerta», el presentador del espacio Rodrigo Sepúlveda bromeó sobre asistir al concierto del astro boricua el pasado fin de semana en Chile.

El legendario conductor respondió. «Cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y que después me ha costado y nunca he podido volver a hablar con él».

Don Francisco destacó que cuando lo conoció por primera vez notó sus humildes orígenes. Asimismo, que le pareció «simpático» y no con la energía «agresiva» de ahora.

«Lo he llamado varias veces pero después no me contestó. Pero dije ‘bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar.’ A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice ‘oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión'», señaló. «A lo mejor hace un buen saludo para la Teletón o manda un buen billete».

El intérprete de éxitos como «Callaita» y «Tití me preguntó» fue uno de los invitados estrellas del programa de televisión «Don Francisco te invita», en diciembre del 2018 para hablar de su música y enseñarle a trapear.

«Gracias @badbunnyPR por visitarnos. Espero que sea el primero de muchos encuentros», escribió Kreutzberger junto a la fotografía que compartió en su Instagram entonces.