Una de las mejores voces de Iberoamérica de las últimas décadas se presenta aquí en solitario por primera vez

El pasado 22 de febrero, Enrique Ramil apareció sorpresivamente en el escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito, como uno de los mejores regalos que nos ha hecho artista alguno -en este caso Francisco “Pancho” Céspedes-, en estos últimos 25 años, en República Dominicana.



Cuando aquel ser corpulento apareció en escena, con pinta entre hombre y mujer -“un leñador con alma de señora”, diría entonces a elCaribe-, y dejó que el aire de sus pulmones pasara por las cuerdas vocales, ocurrió la maravilla.



La ovación no se hizo esperar, y su breve pero impactante actuación, fue despedida con el público de pie.

Ni corto ni perezoso, Enrique Ramil ha regresado a República Dominicana, como para no dejar enfriar aquellos aplausos y aquella ovación y aquellos coros y aquellas emociones.



Enrique es tan honesto como buen artista. Su grandeza está basada en la honestidad artística y humana. Su propuesta es un canto a la vida, a la diversidad, la de verdad, la que se respeta, la que se gana con la calidad artística y con la ética, no a pulso de etiquetas ni de políticas impositivas que casi siempre se convierten en boomerangs.



Escuchar, ver, a Enrique Ramil en escena, al principio puede desconcertar brevemente. Sus aretes, sus cejas, sus uñas, su cuidado diseño son siempre impactantes. Pero cuando dice ‘estoy aquí’, cuando lanza su voz como una flecha llena de ternura y de lava, de tempestades y profecías, uno siente como si los bosques y las riadas de Galicia se unieran con el mar Caribe y sus islas en un gran abrazo entrañable.



Abran paso en sus corazones a Enrique Ramil, trae consigo todas las voces en una y nos dice que la esperanza de la buena música y la buena canción seguirán vivas más allá de la subcultura urbanita que impone lo grosero, la perversión, el mal gusto, la depravación, las drogas, la cosificación y la superficialidad, por encima de lo que realmente se llama Música.

¡Bienvenido, Enrique!

Debut en solitario en Santo Domingo

Show: Primera vez en Santo Domingo

Artista: Enrique Ramil

Producción:

Lugar: Hard Rock Café Santo Domingo de Blue Mall

Fecha: viernes 16 de mayo

Hora: 8:30 pm

Boletas: Uepa Tickets

Front Stage: RD$4,430

Special Guest: RD$3,800

VIP RD$3,175

General 1er piso: RD$2,555

General 2do piso: RD$1,930