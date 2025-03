Las ciudades inteligentes mejoran la conectividad, la movilidad, y benefician tanto el turismo como la calidad de vida de sus habitantes

Barcelona, España.- La idea de una ciudad inteligente involucra un enfoque innovador en la gestión del tráfico y la conectividad urbana, y ya varias ciudades de América Latina lo han logrado. Por ejemplo, la implementación de semáforos inteligentes que no están preprogramados, sino que se adaptan en tiempo real al flujo vehicular, pueden priorizar el paso de peatones mediante sensores que detectan su presencia, explicó durante el desarrollo de la feria tecnológica en Barcelona Mobile World Congress 2025, Alberto Mario Malo, gerente de Soluciones Empresariales para Huawei Technologies Colombia SAS.



Aseguró que en Latinoamérica, la necesidad de implementar un sistema de acción para mejorar la movilidad, es urgente. “Los proyectos de conectividad desarrollados son ejemplos de cómo se puede avanzar promoviendo el desarrollo de ciudades más inteligentes”, manifestó el ejecutivo.



Para ello, Malo destacó que es fundamental que los gobiernos, tanto a nivel central como local, trabajen en conjunto para desarrollar estos proyectos, ya que la conectividad es solo la “punta del iceberg”. Además, es importante considerar que la conectividad también se extiende a aeropuertos y estaciones de tren, contribuyendo a un turismo más eficiente y accesible.



¿Cuáles son los principales beneficios de implementar tecnologías de ciudad inteligente?

Mejorar la cobertura, conectividad y con esta última poder implementar IoT (Internet de las Cosas) que permitan aprovechar estas ventajas tecnológicas hacia el mejoramiento de vida de los ciudadanos.



¿Qué características definen a una ciudad inteligente?

Movilidad, gobierno en línea, luces inteligentes, seguridad, conectividad e integración.



¿Cómo se integran los diferentes sistemas en una ciudad inteligente (transporte, energía, salud, etc.)?

Idealmente la ciudad inteligente debe tener un centro único de contacto de tal manera que todas las industrias y verticales que componen la ciudad se puedan manejar de forma unificada. Los sistemas de gestión deberían estar interconectados y de esta forma la toma de decisión ante eventos de emergencia seria automática y eficiente.



¿Cuáles son los retos y desafíos que atraviesan países como República Dominicana en la implementación de tecnologías de ciudad inteligente?

Los principales retos de una ciudad inteligente son la conectividad y la disponibilidad de recursos. La tecnología está disponible a diferentes niveles para mejorar la calidad de vida en las ciudades de acuerdo al plan maestro de evolución que normalmente los mandatarios tienen.



¿Qué ejemplos de ciudades inteligentes exitosas existen en el mundo?

Shenzhen, Dubai, Qatar. Sin embargo, hay muchos otros casos de éxito que venimos trabajando desde Huawei, pero que por temas de inversión se darán por etapas.



¿Cómo se asegura la privacidad y seguridad de los datos recopilados en una ciudad inteligente?

La protección de la información es elemento prioritario y desde la marca tenemos diferentes soluciones de conectividad y almacenamiento de datos que manejan encriptación para proteger la confidencialidad de la información.



¿Cómo podría la inteligencia artificial mejorar el funcionamiento de los semáforos inteligentes?

La IA es capaz de medir el volumen de tráfico por semáforo de tal manera que el cambio de luces se haga por tráfico real de la calle y no por programación de tiempos como ocurre actualmente.



¿Qué papel jugarán las redes 5G en la evolución de las ciudades y semáforos inteligentes?

Las redes fijas con XPON y móviles 4G/5G deben trabajar en conjunto para mejorar la vida de las personas, y esto incluye un mejor flujo vehicular donde los semáforos juegan el papel más importante.



¿Qué datos recopilan los semáforos inteligentes y cómo se utilizan para la gestión del tráfico?

Básicamente medición de flujo vehicular. Este dato es la pieza fundamental para que los semáforos inteligentes implementen de forma automática análisis de datos, tráfico y viabilidad en las calles para que operen de acuerdo a diferentes input y poder mejorar la velocidad de desplazamiento de las ciudades.