Un mal uso de las redes podría acarrear consecuencias negativas en nuestras vidas

Lo que suponía unas felices vacaciones de Luna de Miel en Colombia y el anuncio de su primer hijo, para el fiscal Marcelo Pecci y su recién esposa, la periodista Claudia Aguilera, se convirtió en una pesadilla por el asesinato de Pecci.



Tras el suceso que se produjo en mayo, los que accedieron a la cuenta de Instagram de Aguilera pudieron apreciar las hermosas fotografías que había posteado durante su estadía en Barú, Colombia, junto a su esposo. En cada fotografía había un detalle que sobresalía, la ubicación en tiempo real de la pareja que disfrutaba del sol y la playa, sin embargo, fue usada en su contra por sicarios para localizar al fiscal que luchaba contra el narcotráfico y darle muerte.



Aguilera suministró inocentemente el dato. Y es que cuando visitamos un lugar, y más con gente amada, nos dejamos atrapar por el momento que estamos viviendo y sentimos la necesidad de darlo a conocer al mundo a través de las redes sociales, otorgando así un gran poder que muchas veces desconocemos.



Hay quienes suministran la dirección de domicilio, el número de teléfono, fecha y año de nacimiento a la vista del público en redes sociales como Facebook, y en las fotos que postean indican la ubicación en tiempo real. Por más inocente que parezca suministrar este tipo de datos y mostrarlo al público, representa un gran peligro para los usuarios porque se pone en riesgo tu identidad y hasta la vida como en el caso del fiscal.



Las redes sociales nos abren a todos una ventana al espacio público que permite recibir y enviar datos, algo que debe realizarse de forma responsable. Los usuarios tienen que ser conscientes de que plataformas como Instagram y Facebook presentan textos, fotografías y videos que incluyen la posibilidad de añadir la localización del usuario, una información que puede ser utilizada de muchas maneras.



Alguien comentó en estos días “nunca sabes quién te está ‘brechando’ en las redes y lo utiliza en tu contra”. Y esa frase es tan real. La información que se suministra en las redes sociales, llega hasta desconocidos, algunos con malas intenciones. Por ejemplo, los hackers están al acecho, por ello, la sugerencia es que no compartas muchos datos personales ni financieros a través de las redes sociales, ya que te convertirás en víctima potencial.



Cuando compartes ubicación



Este es otro de los puntos delicados. Es común ver cómo los usuarios comparten en tiempo real su ubicación cuando están de viaje y compartiendo con seres queridos. ¡Ten cuidado! También debes tomar en consideración la seguridad de las personas que están contigo. Cuando publicas una imagen rodeado de seres queridos, por igual, los pones en riesgo. Esto también implica llevar un cierto control de las personas que nos etiqueten en imágenes en sus perfiles.



Toma en cuenta, además, que cada vez que compartes información sobre tus visitas a lugares, también, estás dando el dato de que no estás en casa, información que puede ser aprovechada por los ladrones.



Lo recomendable es hacerlo después de haber estado en el lugar, así estás más seguro y no corres peligro.



Recomendaciones

Para evitar los riesgos de las reses sociales, es indispensable seguir los siguientes puntos: