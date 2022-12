Las profesoras Alicia Aguilar y Anna Bach, de la UOC, dan claves para degustar de manera saludable

En esta época navideña los excesos se normalizan cuando de nutrición se habla. Es por eso que los expertos insisten en la idea de que la navidad no dura sólo 15 días. Lo cierto es que a nivel de consejos hay una fuerte contradicción, por un lado se defiende la idea de que hay que disfrutar de estos días y de los platos tradicionales de estas fechas festivas y por otra parte insisten en que hay que mantener hábitos saludables y volver a la rutina cuanto antes.



Para estas dudas, las profesoras de la Universidad Abierta de Cataluña, Alicia Aguilar y Anna Bach dan las claves para conservar una alimentación saludable durante las fiestas.



Primero aconsejan sobre el ajuste de raciones. “Está la tendencia a cocinar en exceso y a servir demasiada cantidad en el plato, lo que lleva a comer más de lo que, incluso, apetece”, explica Aguilar. Por lo tanto, es importante planificar el menú considerando el número de invitados.



También recomienda alternar los alimentos para así entre lo que gusta comer y lo que conviene comer.



Otro tip es controlar los aperitivos, combinando las opciones más grasas con otras opciones a la plancha o hervidas, como ensaladas, pechugas y camarones. “La Navidad es justamente el tiempo de comer estos alimentos: si no existe una razón específica para no hacerlo, por lo tanto, tenemos que disfrutarlos. Pero se pueden alternar. Por ejemplo, un día se puede terminar una comida ligera con postres navideños y, en cambio, podemos finalizar una comida más abundante con una infusión digestiva. Y sobre todo estos postres no deben convertirse en el complemento habitual de todas las comidas de diciembre y enero”, concluye.



Algo que puede parecer correcto a nivel nutricional es saltarse las comidas para intentar compensar la fuerte, sin embargo, esto provoca llegues al otro plato con más hambre y es posible que se coma más, por lo que Bach comenta que “hay que intentar fraccionar la ingesta diaria en cinco comidas para no alternar el ayuno con las comidas abundantes. Es bueno tener unos valores constantes de glucosa: si no, el cuerpo buscará compensarlos en la comida siguiente”. Las maestras también recomiendan comer despacio y moderar los postres. Invitan a ser conscientes, no pasarse y optar por porciones pequeñas.



También es buena idea recorrer de vez en cuando a los postres a base de frutas.



Para culminar y quizás una de las que menos gusten para estas fechas es el cuidado con el alcohol. La recomendación es evitarlo o, en todo caso, no superar en todo el día de 2 a 3 copas de vino o cava entre la comida y la cena.



Si una vez hecho todo esto queremos echar una mano al organismo, Anna Bach sugiere algunos alimentos que pueden ayudar. Para mejorar la digestión y el sistema digestivo: hinojo, tomillo, laurel, escarola, endibia, alcachofa, piña, yogur bífidus, semillas de hinojo, zumos de verdura, sorbetes de piña o kiwi, o té verde. También se puede tomar menta antes de las comidas o manzanilla después. Además, hay que tratar de beber dos litros de agua al día, infusiones diuréticas (diente de león, cola de caballo o pelosilla), yogur bífidus y también zumos de naranja, limón o zanahoria.