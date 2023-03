Ejercitarse ayudará con mejores condiciones ante una cirugía plástica

Sin importar el procedimiento al que una persona se someta, así sea una cirugía plástica, debe cambiar su estilo de vida por uno saludable. La cirugía plástica tiene como objetivo cambiar el aspecto físico de manera radical. Mientras que para llegar a óptimas condiciones y mantener los resultados, la mejor estrategia siempre serán los ejercicios y una dieta equilibrada.



En ese orden, hay que tener claro que toda intervención tiene un periodo de reposo en el que no podrás practicar actividad física. Una vez que este tiempo pase, el ejercicio que esté apto para ti, comenzará a darte múltiples beneficios.



Tanto el ejercicio como la cirugía plástica tienen beneficios para la apariencia física. Cada persona es diferente, por lo que siempre se recomienda evaluar cada caso de manera particular; por lo que es importante visitar a un profesional de la salud para determinar la mejor opción para cada individuo, afirmó Yily de los Santos, cirujana plástica, estética y reconstructiva.



“El ejercicio físico regular y una dieta saludable pueden tener muchos beneficios para la salud y la apariencia física, como aumentar la masa muscular, reducir la grasa corporal, mejorar la piel y aumentar la energía y la resistencia, además de ayudar a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades del corazón y la obesidad”, agregó De los Santos, durante su participación en la conferencia “Legacy Championship”.



Es cierto que la cirugía plástica puede mejorar la apariencia física de una persona de varias maneras, como: reducir el tamaño de la nariz, aumentar el tamaño de los senos, y eliminar la grasa corporal no deseada, entre otros. Sin embargo, la doctora sostuvo que es importante tener en cuenta que la cirugía plástica no es una solución milagrosa y puede tener riesgos y efectos secundarios.



“La cirugía plástica puede proporcionar resultados más rápidos, que con el ejercicio podría requerir meses o incluso años de dedicación y trabajo constante para lograr resultados notables, pero tiene sus propios riesgos y efectos secundarios, como cualquier procedimiento quirúrgico”, detalló De los Santos.



Asimismo, añadió que: “Aunque se pueden lograr cambios físicos específicos que el ejercicio no puede proporcionar, hay que considerar esas limitaciones antes de tomar una decisión sobre el tipo de procedimiento que se desea realizar”.