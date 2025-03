En los Premios Soberano, a la hora de vestir, las estrellas buscan autenticidad para impresionar con su imagen

“No es lo mismo trabajar el estilismo para un intérprete de rock que para un director de orquesta sinfónica”, dijo el estilista Enyer Díaz, al señalar que cada quien tiene sus complejidades y excentricidades.



Díaz, quien asesora estrellas para la edición número 40 de Premios Soberano, sostuvo que todo ser humano es diferente y tiene su escala de complicación a la hora de vestir. “Cuando el cliente pertenece al medio artístico son más marcados los egos y la autenticidad, porque tienen una imagen fijada ante el público”, manifestó Díaz.

Estilista Enyer Díaz

¿Qué papel juegan los pequeños detalles, como el peinado o el maquillaje, en la creación de un look para la alfombra roja de Premios Soberano?

Los detalles pueden ser pequeños pero no se pueden pasar por alto. Como dijo Ludwig Mies van der Rohe en una frase: “ Dios está en los detalles”, esto explica implícitamente la preponderancia de la pequeñas cosas y detalles en una obra artística, porque son esas pinceladas por así decir que aportan magia, y a la hora de vestir no es la excepción ( aún más relevante para un evento de rigor como una premiacion como los premios Soberanos) Es que los accesorios, los complementos, el peinado, las uñas y maquillaje son partes fundamentales en la moda actual y en lograr un look totalmente armonioso.

Todos estos elementos ocupan un lugar destacado para darle terminación a un total look, es en ese sentido, que los detalles ayudan a complementar, transformar, crear y definir un look adecuado e impactante a la vista del espectador.

¿Cuáles son los errores más comunes que suelen cometer al elegir el atuendo y llevar un buen estilismo?

¡Sobre ornamentar! Adornar y aderezar tanto un look. A veces se trata de complacer tantos gustos que se termina mezclando muchas cosas inconexas que terminan en un desastre. Arriesgar demasiado o ser extremadamente creativo: puede ser un arma de doble filo, porque te puede catapultar o te puede hacer fallar en el intento. La elección de un peinado y maquillaje que compita o que no vaya en consonancia con el atuendo. Seleccionar una silueta que no vaya con las proporciones del famoso, así como también seleccionar un color o combinación de textura que favorezca la vista. Optar por atuendo que no vaya acorde con la personalidad y al estilo del famoso.



En el caso de las mujeres, ¿qué tomas en cuenta a la hora de estilizar?

A la hora de estilizar una mujer para una alfombra roja, lo primero que tomo en cuenta es el código de vestimenta del evento, el cual es gala o formal, en donde predomina la elegancia y el glamour, además de su estilo personal ( es lo más próximo a su propia esencia, estéticamente hablando). Después, necesito saber cómo se quiere proyectar; en qué momento de su vida se encuentra (ámbito profesional y personal), el contexto del evento y su rol en el mismo. Después entra los aspectos físicos como: figura, tipología de cuerpo, colorimetría, psicología del color, morfología, peculiaridades físicas y complejos, etc. Una vez se llega al acuerdo, paso a un proceso de tres semanas a un mes aproximadamente de preparación, ideación, y confección conjunto con el diseñador de moda electo. Realizo un ‘brief’ o un ‘mood board’ referencial de cómo visualizo a la fémina en específico. Ahí detallo todo lo que recomiendo para el total look y cuál es propósito del atuendo, desde el color del vestido hasta la manicura que se debe hacer.

¿Qué tendencias podríamos ver en la gala de la premiación?



Si a tendencias vamos, y tomando en cuenta que estamos en primavera verano… entiendo que los colores pasteles, positivos, y neutrales se darán cita allí. En el mismo orden, los colores derivados del color del año Mocha Mousse. Los tonos tierra, cafés, bronce, teja y marrones, y cómo olvidar el blanco y el negro. El azul marino como el nuevo sustituto del negro, y los colores joyas como el morado, verde, rojo escarlata y azul zafiro. Habrá transparencias y tejidos fluidos (para esas chicas más sensuales y bohemias); las telas metálicas y ricas en bordados ( para esas chicas que quieren brillar y acentuar el glamour como siempre). Los encajes floreados y en colores sobrios (para esas chicas misteriosas y románticas). Los corset, que de alguna u otra forma llegaron para quedarse, los volúmenes y estructuras arquitectónicas estarán presente en esas chicas modernas y actuales. Los looks monocromáticos serán un must, porque ayudan a estilizar y alargar la figura óptimamente. Los cortes columnas y serena es un seguro para estar al rigor del evento. Y por último, las capas y el “ layering” que son un recurso de sorpresa en donde se puede transformar el vestido, además aporta elegancia y versatilidad en el atuendo.

¿Qué consejos darías para lograr una combinación exitosa entre el vestido y los accesorios? ¿Hay alguna regla que siempre se deba seguir?

No hay tales reglas estrictas en la moda. Recuerda que la esta es subjetiva y uno debe divertirse con ella. Ahora bien, es un arma de doble filo porque una imagen depurada y pensada potencializa la belleza que tenemos. Además de que lo ideal es que tomemos en cuenta que la etiqueta del evento es formal requiere más rigor, en donde se debe de pensar y repensar la imagen del famoso al que se va a vestir, ya que estará bajo el ojo crítico, ya es que su imagen es enteramente pública.

Si bien es cierto que hay ideas preconcebidas sobre las combinaciones de los accesorios y complementos que en la actualidad pueden resultar obsoletas y demodé, otras siempre estarán en la etiqueta como:

1.No se debe mezclar metales en la joyería: Lo cual eso ya es falso.

2.combinaciones de bolso y calzado a juego: En este caso hay flexibilidad a romper esta regla porque se permite combinaciones diversas.

3.No llevar bolso de mano en una alfombra roja: esta es una “regla” que va a depender de él lugar en dónde se haga la alfombra porque puede afectar la comodidad y funcionalidad del mismo al invitado.

4.No se debe llevar lentes oscuros en interiores: esto es cierto, pero en l actualidad hay excepciones porque hay famosos de estilo creativo que llevan lentes oscuros que son parte fundamental de su imagen. Pero esto no lo exime de lucir espantosos.

5.La mujer no puede llevar zapatos planos a una gala: Esto es falso. Lo que se estila en este tipo de eventos es un zapato que proporcione más altura para lucir más estilizada porque estila obligatorio vestido largo, pero en virtud de la comodidad si es zapatos sin tacón el vestido debe estar a la longitud o hayan sido seleccionados según el atuendo elegido. Miren a Carla Bruni.

6.En una gala como esta los hombres están forzados a llevar corbata: es una “regla general” pero los Fashionistas o quienes nunca han usado corbata por convicción pueden suplirla con un algún broche o accesorio creativo en la chaqueta. En este caso es bueno que el resto del atuendo esté acorde a la ocasión.

La fórmula perfecta a la hora de combinar accesorios y el vestido es tomar en cuenta el color del atuendo y estética del mismo para que en conjunto ambas partes jueguen en equipo, no por el contrario, compitan. De esa manera haya armonía y cohesividad.

¿Cuáles son algunos de los errores más comunes que los asistentes a la alfombra roja suelen cometer al elegir su atuendo y llevar un buen estilismo?

1.Sobre ornamentar!!! Adornar y aderezar tanto un look. A veces se trata de complacer tantos gustos que se termina mezclando muchas cosas inconexas que terminan en un desastre.

2.Arriesgar de mascado o ser extremadamente creativo: puede ser un arma de doble filo. Ya que te puede catapultar o te puede hacer fallar en el intento. Es bueno recordar el contexto siempre.

3.La elección de un peinado y maquillaje que compita o que no vaya en consonancia con el atuendo.

4.Seleccionar una silueta que no vaya con las proporciones del famoso, si como también seleccionar un color o combinación de textura que favorezca la vista.

5.optar por atuendo que no vaya acorde a la personalidad y al estilo del famoso.

¿Influye la personalidad de la estrella a la hora de hacer el estilismo?

Absolutamente influye. Lo ideal es que la celebridad lleve eso vestido. No el vestido a la celebridad. La personalidad de la persona es de vital importancia. Ya que comó nos vemos cuenta quienes somos, es algo que está ligado a nuestra esencia y en eso si debemos ser coherentes. En el estilo, la moda y la personalidad tiene que haber un matrimonio.

¿Este año asesoras figuras? ¿Quiénes? ¿Qué has tomado en cuenta para esta gala?

Solo te diré que estilizaré a tres chicas este año. Me reservaré los nombres. Honestamente quisiera que mi trabajo sea quien pregone a quienes vestí, que demuestre con resultados y a la misma vez que hable de mí, del equipo y de quienes vestí. Que desde que se observela imagen de mis chicas se diga: están estilizada por Enyer Díaz.

Para mí, vestir/ estilizar a un cliente para una alfombra y/o premiacion de rigor como lo es los premios Soberanos ( en donde se reconoce lo “mejor” de la clase artística) es un proceso inmersivo que requiere de mucha implicación por todo el equipo. Eso es en virtud de que la imagen del cliente ( que vale más que mil palabras) esté al nivel y en contexto del evento en donde se requiere creatividad, buen gusto y respeto.

Siempre tomo en cuenta haya una sinergia entre todo el equipo que está implicado en el atuendo e imagen de una personalidad. Celebridad, diseñador, estilista, maquillador, peluquero y fotógrafo; todos tienen que estar en consonancia con la visión establecida desde un principio. Eso no falla.

Por otro lado, optar por un look elegante ( ante este tipo de eventos la elegancia siempre imperará y se impondrá)

En este todo tiene que estar en su medida justa y proporción.

Darle ese toque creativo y actual en el look para mayor atractivo visual. Recordando que “ Elegancia es saber ser y esta”

Potencializar

Una imagen depurada y pensada potencializa la belleza que tenemos”.