Según el influencer Marko, un creador de contenido puede tener muchas reproducciones, una gran interacción y llegar a la viralidad, pero aun así, no facturar ni un solo dólar

Desde que Marko se volvió viral en las redes sociales muchos hemos oído hablar de él. Este influencer venezolano se convirtió en un fenómeno de las plataformas digitales, después de que sus videos comenzaron a viralizarse a partir del 2019.



En febrero del 2020, fue la primera vez que interactué con el comediante que se ha mantenido en la palestra y que puedo describir como sencillo, humilde, afable, y con un carisma que le ha permitido seguir renovándose y estar en constante crecimiento.



Agencia digital Ikonik Talent



Su realidad es que la oportunidad que encontró a través del mundo digital supo usarla a su favor, lo que no todos saben hacer. Partiendo de esto, el reconocido influencer creó Ikonik Talent, una agencia digital diseñada para que los creadores de contenido transiten profesionalmente hasta convertirse en celebridades que trasciendan en el tiempo.



Supo capitalizar el éxito a través de las redes sociales



“Después de ser un creador de contenido en redes sociales y de entender cómo capitalizar el éxito, decidí crear Ikonik Talent, junto a mi socio y representante Pablo Villalobos”, informó.



¿Cuántos creadores de contenido existen actualmente?



Actualmente, se calcula que existen más de 200 millones de creadores de contenido en todo el mundo y las principales marcas y productos gastan más de 6.000 millones de dólares cada año en colaboraciones con influencers. Menos del 2 % de todos los creadores ganan más de un millón de dólares al año.



Las reproducciones no son sinónimo de facturar



“Un creador de contenido puede tener muchas reproducciones, una gran interacción y llegar a la viralidad, pero aun así, lamentablemente, no facturar ni un solo dólar. Puede tener la capacidad de llenar un lugar con 10.000 personas, pero no sabe que puede lograrlo, ni cómo monetizarlo”, añadió Marko.



Por su parte, su socio Pablo Villalobos recordó que un creador de contenido viral, sin un equipo que lo respalde, “sencillamente está destinado a ser una estrella que brilla con fecha de caducidad”.



“Por eso, nuestra filosofía es enseñar a los creadores a conseguir la rentabilidad más alta del mercado digital latino”, explicó Villalobos.

El influencer Marko junto a su socio Pablo Villalobos.

Con uno de los videos en Instagram más vistos

Recientemente, Marko hizo historia al entrar en el top 3 de los videos más vistos de todo Instagram en el mundo, con más de 300 millones de visualizaciones. Marko también fue el primer comediante latino en presentarse y ser sold out en el prestigioso Arena de Miami Kaseya Center. Su exitosa presentación marcó un hito en el crecimiento imparable de la comedia latina en la era digital.