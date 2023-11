En el evento, emprendedores banilejos y de otras provincias demostraron su talento y enaltecieron el diseño criollo

Hace 12 años que Kalsia Pimentel y Arrianny Rodríguez decidieron unir el talento de la zona sur para resaltar la moda, el arte y la cultura en el evento “Baní está de moda”. Esta idea tomó forma en el 2011, en la búsqueda de Kalsia y Arrianny por brindar una plataforma a los jóvenes emprendedores y talentosos del diseño, arte y todo lo que involucra la cultura del pueblo banilejo y toda la región sur, así lo explicaron sus organizadoras.



“El fin es poder dar a conocer los talentos de moda banilejos y otros de provincias aledañas; además, ser una plataforma donde se pueda expresar el arte, y apoyar a los emprendedores en su trayectoria como creadores para ir catapultándolos en el mundo de la moda”, expresó Kalsia, durante una entrevista con este diario.



De acuerdo con Kalsia y Arrianny, este evento contribuye con la dinamización de la economía del país, en especial de la provincia Peravia. “Fomentamos y promovemos actividades de emprendimiento; atraemos público que dinamiza las ventas y damos a conocer la cultura del pueblo en las diferentes áreas turísticas”, expresó Arrianny.



Con 12 años en el mundo de la moda, el desarrollo de cada evento tiene sus propias características, ya que apuestan a nuevos detalles.



“Nosotras a raíz de la pandemia tuvimos que aprender a implementar nuevas técnicas digitales para ir posicionando el evento y, aún así, creemos que el más grande de los retos es la capacidad de convocatoria de patrocinadores, porque al ser jóvenes y de un pueblo no hemos tenido un apoyo duradero que crea en nuestro proyecto para posicionarlo como marca país”, compartieron con elCaribe.



Kalsia y Arrianny desean conseguir que este evento resulte relevante y memorable. “Convertirnos en marca país y poder dar a conocer no solo a nuestro talento si no a nuestro valioso pueblo de Baní”, explicaron.



A través de esta fiesta a la moda, también buscan concienciar a los jóvenes para que emprendan y sobre el consumo de ropa, los altos costos ambientales asociados y las formas injustas de mano de obra dentro de la industria de la moda.



“En este año, aparte de volver a tener un área de emprendedores, abrimos un espacio gratuito para todos los artesanos que deseaban dar a conocer su talento, ya que no solo queremos darnos a conocer solo en moda y pasarela, sino en todo lo que concierne el arte, moda y cultura”, manifestaron.



En este año, en el evento que se desarrolló en el “ Baní Country CluB” había espacios para artesanos y emprendedores. Asimismo, había espacios dedicados a la gastronomía, talleres y charlas.



Algunos de los diseñadores participantes este año:

1.- Sócrates Cabral

2.- Marcy Tavarez

3.- Kalsia Pimentel

4.-Aderlyn Báez

5.-Marime Mesa

6.- Cinthia Russell

7.- Ysbelia Sánchez

8.-Leo Román

9.-Peter Adrian Couture

10.-Tienda Shape ( Jessenia Tapia), entre otros.

Parte del equipo que organizó el evento

*Arianny Russel

*Kalsia Pimentel

*José Villasmil

*Menderson Aziani

*Cinthia Russell

*Saye Asz

Los responsables del evento.

Un evento que enaltece la moda, el arte y la cultura

El 25 de noviembre Baní se vistió de gala para mostrar el talento de diversos diseñadores banilejos y de otras zonas aledañas. En la activividad “Baní está de Moda” que se desarrolló en el Baní Country Club y comenzó a las 4:00 de la tarde, los desfiles estuvieron llenos de creatividad, color, transparencias, brillo, pedrería, entre otros detalles que resultaron muy llamativos al público.