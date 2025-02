Para Ronald Menual obtener un empleo sigue siendo una tarea difícil, especialmente para aquellos que enfrentan una discapacidad visual, auditiva o físicomotora

Mucho fue lo que aprendí con Ronald Menual, Vianni Blanco y David Custodio durante una conversación en la Fundación Gisela Eusebio. Entre esos aprendizajes me quedé con: “Los límites te los pones tú”. Hoy comenzaremos con la historia de Ronald Menual, una persona con discapacidad visual, pero con un testimonio de superación que desafía las barreras de su condición. “Soy una persona con discapacidad, lo que no me ha limitado a avanzar en lo académico y laboral”.



El mercado laboral, según Ronald, es un entorno altamente competitivo y demandante, reconoce que obtener un empleo no es una tarea sencilla, especialmente para aquellos que enfrentan discapacidades.



“Nosotros como personas con discapacidad, tenemos una limitante ya sea visual, porque no podemos visualizar las cosas, físicomotora con la que no podemos movilizarnos con agilidad… pero si tenemos una buena preparación, un buen perfil, podemos conseguir de manera más efectiva un empleo digno con un buen salario para poder sobrevivir de forma autónoma”, puntualizó.



Por lo que el mejor consejo que le puede dar a una persona con discapacidad es “que se prepare”.



El impacto de su trabajo en su vida personal



Al preguntarle sobre el impacto que ha tenido su trabajo como profesor de Ciencias Sociales en su vida personal y autoestima, nos compartió que esto le ha permitido tener independencia y relacionarse más. “Ahora soy independiente; vivo solo. Mientras uno se prepara académicamente va conociendo muchas personas y conoce otros ambientes. Hasta el momento todo ha sido muy factible; he sido muy aceptado por esas personas que me conocieron y mis estudiantes que se mantienen motivándome”, destacó.



Su preparación antes de llegar al mundo laboral



Ronald recordó cómo hace 14 años, cuando decidió rehabilitarse en la Fundación Dominicana de Ciegos, solo contaba con un nivel básico de estudios. Sin embargo, gracias a su firme determinación y al apoyo que recibió, logró culminar su bachillerato y posteriormente se graduó como licenciado en Educación con mención en Ciencias Sociales en Unicaribe. Su ansia por aprender no se detuvo ahí; continuó su formación académica con una maestría en Gestión de la Tecnología Educativa en la UAPA y recientemente finalizó otra en la UASD. “Realmente mi preparación ha sido un sacrificio tanto personal como profesional, que me ha brindado un ‘plus’ al momento de conseguir mis empleos”, afirmó con orgullo.



La carrera que siempre le gustó fue informática, pero como en Unicaribe no la contemplaban, optó por estudiar ciencias sociales, con la que enfrentó diferentes barreras. “La informática es muy práctica diferente a las sociales que hay que leer mucho, y esa fue mi primera barrera, y la segunda fue socioeconómica. Pero, todo es un sacrificio en la vida”, aseguró.



Al abordarlo sobre qué habilidades o cualidades personales considera que lo han ayudado a tener éxito en su trabajo profesional, expresó: “La disciplina, el hábito de la lectura en braille y el seguir motivado y escudriñando”.



Sobre si ha notado un cambio en la percepción de las personas sobre la discapacidad en el entorno laboral confesó que es una lucha que viven constantemente con las empresas, la sociedad civil y la comunidad.



“Por eso impartimos talleres sobre sensibilización para cuando se encuentren con una persona con discapacidad, ya sea visual, auditiva, física motora, tengan las herramientas y conozcan cómo darles la asistencia de manera más efectiva en caso de tener una empresa”, señaló Menual.



Planes a largo plazo en el mundo laboral



Entre sus metas a largo plazo en su carrera profesional como profesor, el primer paso que dará es hacer un doctorado en Educación o Investigación Educativa. “Es el área que me quiero especializar, porque entiendo que mediante la investigación nosotros podemos detectar diferentes problemas y buscar soluciones”, concluyó.