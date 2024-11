Se considera de suma importancia conocer a esa persona con la que se quiere construir esa casa

La pareja es un conjunto de factores mucho más amplio que el simple amor: es relación, intercambio de conductas e interacción.



Si bien es cierto que cuando se desea construir una relación con base en el amor, respeto, admiración y valoración, nos damos cuenta de que esto va más allá de lo que es ese sentimiento, debido a que el intercambio de conducta entre la pareja es lo que marcará esa relación para un buen o un mal vivir.



Así lo expresó la psicóloga Grismaldy Abreu, quien consideró de suma importancia conocer a esa persona con la que se quiere construir esa casa, y que si la desea con una “zapata bien fuerte”, que se fortalezca la relación cada día va a depender de lo que la pareja desea en esa relación, pues el respeto no debe faltar.



“Esto va a depender de lo que deseas en esa relación. El escucharse, el diálogo, empatizar con el otro y tener esas conversaciones difíciles ayudará a fortalecer la relación, eso dependerá de lo que ambos deseen, siempre reconociendo que tu cónyuge tiene que estar de acuerdo en lo que quieran construir”, afirmó la experta.



Por lo tanto, consideró que el buen diálogo en esa dinámica relacional nunca debe faltar, porque esto les permitirá a ambos conocerce más.



Asimismo, reconoció: “Aunque nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos como seres individuales, mucho menos acabamos de conocer a esa persona que tenemos al lado, porque las experiencias vividas nos hacen saber de qué somos capaces en determinados momentos. Somos la suma de muchas partes que nos hacen únicos e irrepetibles”, indicó Abreu.



Según la especialista, las relaciones de pareja son a la vez complejas, por entender que se trata de dos personas que comparten emociones, situaciones, rasgos de personalidad, costumbres, y creencias distintas.



En ese orden, detalló que luego aparece el compromiso y la convivencia; el empezar a vivir en pareja implica algunos cambios importantes: La imagen idealizada cae porque con el diario vivir aparecen informaciones mucho más objetiva sobre el cónyuge, ya éste no ofrece esa imagen alegre, segura, triunfante… También llegan días de frustración, tristeza, enfado; aparecen las debilidades y los rasgos del carácter menos atractivos de cada miembro de la pareja.



“Es en ese dierio vivir cuando aparecen las rutinas, el verse sin esos trajes que usaba cuando lo ibas a buscar, la euforia de las novedades que resultaban tan excitantes durante el noviazgo empiezan a desaparecer”, explicó Abreu, y afirmó que las parejas menos creativas pueden caer fácilmente en la monotonía, lo cual se puede convertir posteriormente en motivo de queja.



La especialista indicó que también aparecen las obligaciones, ya la pareja no comparte su tiempo solo en las actividades lúdicas y de recreo, sino que debe compartir deberes domésticos y familiares. El tiempo dedicado a las obligaciones aumenta y disminuye el que se dedicaba a las actividades gratificantes.

Grismaldy Abreu, psicóloga.

Esfuerzo y adaptación



La psicóloga Grismaldy Abreu consideró que una adaptación satisfactoria a la convivencia implica un esfuerzo constante ante los nuevos factores que aparecen en la relación. Es por ello que recomendó una evaluación objetiva de lo que se desea en una relación: “Desde una mirada a la discordancia entre las expectativas previas a la situación actual real, para luego racionalizarlas y adaptarlas a la realidad que están viviendo”.



“Cuando dos personas se convierten en un equipo de jugadores, donde ambos se eligen día tras día a pesar de la diferencia existente, es lo que les va a ayudar a permanecer en esa dinámica relacional llamada pareja y desde el mundo individual ambos podrán elegir lo que desean construir para el futuro”, explicó Abreu, cuya su consulta está en el Centro Vida y Familia Ana Simó.