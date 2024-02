El periodista puso a circular su libro en Cuesta Libros con un inventario de hechos sociales y políticos a lo largo de 20 años.



La obra “Motivos para no mirar atrás” del periodista y escritor de la columna El Libro Vive (publicada en este diario) tiene un objetivo central, y es contextualizar una serie de fenómenos que se han registrado en la política dominicana reciente, que, para ser comprendidos en su conjunto, requieren análisis de causas y consecuencias.



En una conversación con elCaribe, Frank Núñez resaltó que: “La importancia de la obra es que deja un inventario de hechos recientes en la vida social y política del país, que entendemos, no deben quedar en el olvido, como un mecanismo de los mismos errores”.



Añadió que la obra revela que cuando un pueblo se dispone a cambiar un gobierno, indignado por el ejercicio despótico y corrupto de manejar el poder, se torna invencible y elige otras opciones.



Acorde con el ensayo, el presentador, ganador de premios nacionales e internacionales, dice que la generación representada “recibió como un regalo inmerecido, en 1996, el derecho a gobernar el país y que lo encabezó hasta agosto del 2020. Y es la generación que fracasó”.



El publicista y escritor Aquiles Julián, quien hizo la presentación de la obra en Cuesta Libros, sostuvo que Núñez “aporta no solo sus puntos de vista, con enjundia y claridad, sino que también pone en evidencia una debilidad de nuestros intelectuales: rehuir el análisis de nuestra realidad y la toma de posición, tras estar bien con tirios y troyanos para medrar con el presupuesto público”.

Durante la puesta en circulación de la obra, estuvieron presentes los escritores e intelectuales miembros del Movimiento Suma Cultural, como su coordinador Luis R. Santos; Aquiles Julián, Rafael Menoscal Reynoso; Mario Lebrón; Raúl Bartolomé, Adalgisa y Oneida González, Oliver Holguín e Isael Pérez. Asimismo, el doctor Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.



Además, al encuentro también asistieron personalidades del Instituto Agrario Dominicano, como Manuel Castro, asesor del director Francisco Guillermo García; Julio González, encargado de Distribución de Tierras, junto a los periodistas Manuel Matos, Balbueno Medina, Domingo Gómez, Vicente Calderón y Norberto Montero, entre otros, a quienes Núñez agradeció la presencia.

La obra del periodista Frank Núñez está disponible en Cuesta Libros por un valor de RD$500.00 pesos.