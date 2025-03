La artista visual Yubo Fernández inauguró la exposición en AC Hotel Santiago en homenaje al Día Internacional de la Mujer

A través de su inspiración por los colores del mar Caribe, la caña de azúcar y la naturaleza de República Dominicana, la artista visual Yubo Fernández presentó su exposición “Time is Money”.



La exhibición, que está abierta para el público en los pasillos del AC Hotel by Marriott de Santiago de los Caballeros, expresa el valor del tiempo en todo lo relacionado a la vida, y la liga entre lo moderno y la inmediatez.



“Estas pinturas son el exterior, el mundo de los negocios, cómo se mueve el mundo y las experiencias de las personas que me rodean. Se llama así por la importancia que cada vez me doy cuenta que tiene el tiempo incluso por encima del dinero”, manifestó la autora.



Fuentes de inspiración



Fernández también se basa en la arquitectura barroca, los colores de Europa y la nueva ola arquitectónica de estos tiempos, que contempla obras de arte grandes, vibrantes, alegres y coloridas. Los animales son una fuente fundamental de su musa, ellos se observan en gran parte de estos cuadros.



Sus obras están marcadas por el arte abstracto y el pop art. Para ella, pintores como el ruso Vasili Kandinsky y los estadounidenses Andy Warhol y Jackson Pollock han sido sus principales fuentes de iluminación.



La pintora ha sido publicada en la revista Forbes, que la nombra como una de las mujeres más poderosas de su país, al calcular su impacto en la cultura dominicana y su trabajo filantrópico entre los más vulnerables.



Con esta demostración artística, el AC Hotel by Marriott busca consolidar su compromiso con el apoyo al talento artístico dominicano, principalmente de las mujeres.



Despierta interés en el mercado internacional



Actualmente Yubo se destaca como artista plástica, con un estilo completamente original que ha despertado el interés del mercado del arte internacional en las más importantes plazas del mundo, lo que le ha otorgado la oportunidad de expresar con su propuesta sus inquietudes sociales, y dejar por sentado que la voz e identidad de la mujer dominicana traspasa barreras y estigmas.