Una mala conducta en el encuentro puede comprometer tu trabajo y dañar tu reputación

Hay dos factores que pueden hacerte quedar mal frente a tus compañeros y jefes en la fiesta navideña, la primera es la forma en la que vistes y, la segunda, la forma en la que te comportas.

La fiesta navideña de la empresa es una oportunidad para compartir fuera del horario de trabajo con tus compañeros, por lo que también se recomienda asistir y no llevar a nadie, porque es exclusiva para los empleados.



Si decidiste asistir, la experta en etiqueta y protocolo Grisel Rivera te aconseja lo siguiente:

*¿Vas a consumir alcohol? En una comida formal, cuando llega el momento de brindar, pero eres abstemio… evita ser el centro de atención explicando las razones (de salud, religión, y otras), puedes llevar la copa a los labios y luego dejarla en la mesa. Ser discretos siempre será un signo de elegancia.



*¿Compartir fotos en las redes sociales? Antes de hacer una foto a la comida, subirla o etiquetar a un compañero, debes pedir permiso. Esta práctica puede resultar incómoda para muchas personas y sobre todo si están comiendo.



No se trata de la comida… Estos encuentros son espacios para celebrar y disfrutar con los compañeros de trabajo. Sírvete (en un buffet) solo la cantidad que sabes que vas a comer.



*Y la vestimenta… Cuidado con los excesos. Es un momento festivo, pero sigues estando en un ambiente laboral y así como la fiesta termina, la reputación permanece.



Además, evita quejarte de las condiciones laborales, pedir aumento o cualquier tema relacionado con la empresa, debido a que no es el momento adecuado.