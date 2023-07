Exponen la infidelidad de Neymar a su novia con un hombre

Email it

Neymar continúa protagonizando polémicas alrededor de su relación con Bruna Biancardi, con quien espera su primer hijo juntos. Hace algunas semanas atrás, el delantero se vio envuelto en rumores de infidelidad que lo obligaron a disculparse públicamente con su pareja.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el jugador del PSG le pidió perdón a la joven y habría terminado de confirmar que estas versiones eran ciertas. Sin embargo, parece que la brasileña lo perdonó, ya que continúan juntos y en la dulce espera.

«Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti» fue parte de lo que escribió Neymar en su publicación de perdón.

Neymar le pidió perdón públicamente a ‘Bru’

Incluso, luego de este escándalo, salió a la luz que Bruna Biancardi y Neymar tendrían un acuerdo para que el brasileño pueda estar con otras mujeres siempre y cuando cumpla con los requisitos de no besar en la boca, ser discreto y usar profilácticos.

Neymar le habría sido infiel a su novia con un hombre

Pero ahora salió a la luz que el jugador de la Selección de Brasil le habría sido infiel a su novia con un hombre y revelaron íntimos detalles sobre su relación. El involucrado sería Pablo Scooby, un amigo del futbolista con quien habría compartido una noche de pasión.

Neymar y Pablo Scooby habrían tenido un ‘affaire’

Desde el programa Socialité fue que dieron a conocer esta información y dieron con Sophia Barclay, una famosa influencer que se encontraba presente el día del engaño. Según contó, luego de una fiesta, ella y otra chica más junto a Neymar y Scooby se dirigieron a la habitación de un hotel.

«Estaba todo oscuro y ahí empezó la pasión y se besaron», aseguró Barclay sobre el brasileño y su amigo. Además, afirmó que tuvieron relaciones íntimas entre ellos y que no «hubo límites».

🚨ESCÁNDALO CON FIGURA DEL PSG🚨



😱Modelo trans asegura que Neymar tuvo sexo con otro hombre😱⚽pic.twitter.com/8Vhht2LJAJ — KCH FM RADIO (@KCH_FM) July 30, 2023

De esta manera, Sophia estaría confirmando que el ex jugador de Santos le fue infiel a Biancardi con un hombre, quien sería uno de sus amigos, ya que se los ha visto en varias ocasiones juntos.