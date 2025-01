ESCUCHA ESTA NOTICIA

El destacado gamer dominicano MenaRD, ha sido nominado para los Evo Awards, el evento que celebra la excelencia en la comunidad de los videojuegos a nivel mundial.

Saúl Mena, nombre de pila del talentoso jugador, ha sido nominado en los renglones Player of the year y Moment of the year, con esta nominación EVO reconoce la dedicación, talento y contribuciones del dominicano.

Los Evo Awards son un evento anual que honra a los mejores jugadores, creadores de contenido y desarrolladores en la industria de los videojuegos.

Este año, la ceremonia de los Evo Awards se llevará a cabo el 15 de febrero del 2025, en Los Ángeles, donde se reunirán los más grandes nombres del gaming para celebrar los logros y la innovación en este emocionante campo.

El atleta de Red Bull Gaming, MenaRD ganó su primer Red Bull Kumite, obtuvo su primer premier y calificó a la copa Capcom XI, demostrando ser un competidor formidable en los juegos de pelea, destacándose no solo por su habilidad en el juego, sino también por su compromiso con la comunidad gamer en la República Dominicana.