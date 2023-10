Punta Cana, La Altagracia. – El restaurante La Yola, ubicado en Puntacana Resort & Club, fue premiado por Tripadvisor como uno de los “mejores restaurantes en el Caribe”, por su excelencia en servicio, calidad de alimentos y experiencia gastronómica.

Este galardón, coloca a La Yola en la segunda posición entre los restaurantes destacados en la región del Caribe, como resultado de la opinión y los comentarios positivos de viajeros y comensales que han disfrutado de la excepcional propuesta culinaria del restaurante.

El restaurante se destaca por su enfoque en los sabores latinos y caribeños, especialmente en la preparación de mariscos y platillos únicos. Además de la excepcional comida, La Yola es un lugar perfecto para disfrutar de música en vivo, celebrar ocasiones especiales o simplemente disfrutar de una comida inolvidable en un entorno idílico.

«Estamos inmensamente orgullosos de recibir este reconocimiento por parte de Tripadvisor. Este premio refleja el compromiso constante de La Yola y nuestro resort con la excelencia en la experiencia gastronómica y el servicio excepcional que ofrecemos a nuestros huéspedes», expresó Carmen Rosa de Torres, directora de Ventas Hospitalidad de Puntacana Resort & Club.

Tripadvisor, una de las plataformas de viajes más influyentes del mundo, otorga anualmente los premios “Travellers’ Choice Best of the Best” a los establecimientos que se destacan durante el año.

El primer lugar lo obtuvo L.G. Smith’s Steak & Chop House, en Oranjestad, Aruba; y en tercer lugar, el Ocean Z Restaurant en Noord, Aruba.

Travellers’ Choice Best of the Best

El premio Travellers’ Choice Best of the Best se otorga a los restaurantes con un gran volumen de reseñas y opiniones de la comunidad durante un período de 12 meses.

Se asigna en función de la calidad y cantidad de reseñas y calificaciones de restaurantes en Tripadvisor, recopiladas desde el 1 de junio de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023, específicamente para cada subcategoría de premios, y un proceso editorial adicional.

Cada ganador ha superado los rigurosos estándares de confianza y seguridad. Menos del 1% de los 8 millones de anuncios de Tripadvisor reciben el premio Best of the Best, lo que significa el más alto nivel de excelencia en viajes.

Sobre Puntacana Resort

Puntacana Resort es un destino de baja densidad con más de 53 años de trayectoria, y comprometidos con el desarrollo del turismo de lujo en la República Dominicana. Ubicado a minutos del Aeropuerto de Punta Cana, posee tres millas de magníficas playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial y sede del primer PGA TOUR de la República Dominicana, convirtiéndolo en un resort líder en el Caribe.

La propiedad posee 8 comunidades residenciales, es el hogar del único Six Senses Spa en Latinoamérica, la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, el Centro de Tenis Oscar de la Renta y los hoteles Tortuga Bay, The Westin Puntacana Resort y Four Points by Sheraton Puntacana Village.

