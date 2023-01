Gerard Piqué y Clara Chía tienen entre sus planes demandar a Shakira

La actual pareja conformada por Gerard Piqué y Clara Chía Martí, al parecer tienen entre sus planes un ataque legal de vuelta a Shakira. Pues planean instaurar una demanda hacia la cantante.

La barranquillera recientemente lanzó una canción con el productor argentino Bizarrap donde sin duda el ataque era contra su ex pareja Gerard y su actual pareja Clara Chía.

Lo que quiere decir que por esta canción y los ataques a la pareja, Pique y Chía pueden demandar a la colombiana pero lo harían de forma legal. En días pasados, se conoció que la modelo de 23 años estaria muy afectada con la canción.

Marisa Blázquez, colaboradora en el programa «El programa de AR», dijo que Clara Chía no estaba para nada bien. Aseguró que estaba pasando por un momento difícil y Gerard le dijo que no se preocupara.

«Ella (Clara Chía) se refugió con sus padres (…) esta canción la ha hecho mucho daño», insistió.

Pese a que la canción rompió récord en las plataformas musicales más grandes, surgió la duda de si la pareja tomaría acciones legales contra Shakira por denigrar su dignidad. Ahora, según fuentes cercanas, el plan de «acabar» con la colombiana esta listo.

Pero el abogado de Gerard Piqué le habría aconsejado no proceder ante la madre de sus hijos, pues la letra de la canción no va en contra de ninguna ley española. Además no menciona específicamente los nombres de ellos, por lo que no tendría sentido una demanda legal.

Aún así, la cantante deberá tener cuidado en este tipo de polemicas, pues la custodia de sus hijos está en juego y fácilmente podría perderla. Esto implicaría que Gerard Piqué podría tomar ventaja de esto y ejercer acciones para la custodia de sus hijos, Sasha y Milan.