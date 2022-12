El artista urbano dominicano Hansell Morine celebra su posicionamiento tras la acogida que ha recibido su sencillo “No me digas que no” en las diferentes radiodifusoras del país. El sencillo que honra el perdón y el diálogo, es solo el primer tema musical del artista que contendrá su primer álbum solista y que verá la luz durante el primer trimestre en el 2023.

En esta nueva etapa de su carrera, Hansell se solidifica como artista con un nuevo repertorio de la mano de Kel Hernández, fundador de Up Latin Music , tras un amplio recorrido sumando experiencias artísticas en donde estuvo formando parte de diversas agrupaciones como El mambo de Chala, Julián Oro Duro, Sol Caliente, Banda Mix, Franklin the boss, La maquinaria del Swing , Moreno Negrón, Eternos, entre otras.

“Cuando veo lo que está pasando en el patio musicalmente, pienso en mi historia y en mi crianza, yo vengo de una crianza bien sana y me pongo a pensar … ¿porque hacen música tan explícita?, yo no los condeno. De hecho, los respeto. Pero la verdad es que no me identifico con esas letras. Me caracterizo por un concepto más limpio, le canto a las mujeres, al amor.” Expresó el artista.

El intérprete de “No me digas que no”, quien define su estilo como urbano experimental, fresco, tropical y lleno de colores. Se encuentra en suelo dominicano promocionando su sencillo en los distintos medios del país. La canción está disponible en YouTube y en todas las plataformas d