Los Ángeles (EE.UU.), 1 mar (EFE).- Hollywood pule este sábado los últimos detalles en el Paseo de la Fama para recibir a los más de 3.000 invitados que desfilarán por la famosa alfombra roja de los Óscar de mañana entre el caos técnico y la mirada de turistas curiosos que se acercan a ver el ambiente.

El Teatro Dolby, escenario de la 97º edición de los premios más prestigiosos de la Academia, amaneció con la emblemática entrada y su escalinata decorada para recibir a las estrellas.

De la noche a la mañana, las afueras del recinto se han transformado para la ocasión: los medios de comunicación empiezan a llegar para realizar pruebas de sonido y grabar algunas tomas antes de que los protagonistas de la gala acaparen todos los focos.

Centenares de técnicos y otros empleados que trabajan en la organización de los Óscar ultiman, escaleras arriba, escaleras abajo, los retoques en las cortinas y el decorado, con las míticas estatuas de los Óscar imponiendo presencia en cada esquina.

A algunas personas como a Dani, un turista español de visita en Los Ángeles, todos estos cambios repentinos le han pillado por sorpresa, ya que no tenía ni la menor idea de que este fin de semana se celebra el gran evento anual de Hollywood.

“Estaba dando una vuelta por los alrededores, me he encontrado con todo esto y no tenía idea qué estaba pasando”, dijo a EFE mientras caminaba por una de las pocas zonas del Teatro Dolby disponible para el paso de turistas.

Mientras, la vida sigue en el centro comercial que rodea al teatro, con los comercios abiertos y el paso de transeúntes que se paran a fotografiar uno de los puntos más visitados de Los Ángeles.

Los nominados también se asoman a la alfombra

Parte de esa ola de turistas que va girando la cabeza hacia los recovecos donde solo tiene acceso el personal autorizado y los medios de comunicación están algunos nominados a estos premios.

Es el caso de los candidatos a mejor cortometraje ‘The Man Who Could Not Remain Silent’, la primera producción croata nominada al Óscar de la historia, quienes se asomaron a primera hora de la mañana para contemplar el lugar donde mañana podrían alzarse con una estatuilla de verdad.

También paseó por el recinto el mexicano Carlos Diehz, quien interpreta al cardenal Benítez en el drama eclesiástico ‘Conclave’, que opta a ocho candidaturas, incluida a mejor película.

Aunque este año la representación latina no es mucha, para Diehz es un orgullo representar a México en estos premios y formar parte un elenco como el de ‘Conclave’, al que desea que remate la temporada recogiendo alguno de los galardones a los que aspira, dijo a EFE.

Estar en Hollywood en esta semana clave es también un reconocimiento a su carrera, para la que ha trabajado muy duro, agregó.

La 97º edición de los premios Óscar, el evento más prestigioso del cine, se celebrará Teatro Dolby de Los Ángeles con el narcomusical ‘Emilia Pérez’ liderando con 13 las nominaciones, seguida del drama de posguerra ‘The Brutalist’ y el musical ‘Wicked’, con 10 candidaturas cada una.

Entre las presentes a la gala se encuentra la española Karla Sofía Gascón, nominada a mejor actriz, en una de sus primeras apariciones tras los polémicos mensajes racistas y xenófobos en su cuenta de X que la obligaron a apartarse de la temporada de premios para evitar salpicar al resto del elenco, no sin antes denunciar estar sometida a una “campaña de odio”. EFE