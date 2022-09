Jane Fonda revela que padece cáncer; asegura que no dejará su activismo

Email it

Washington, (EFE).- La actriz estadounidense Jane Fonda reveló este viernes que fue diagnosticada con la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, pero no dejará su activismo medioambiental.

“Este es un cáncer muy tratable, el 80 % de las personas sobreviven entonces me siento muy afortunada”, escribió la artista de 85 años en una publicación en Instagram.

Jane Fonda explicó que ya ha comenzado la quimioterapia, un tratamiento que recibirá durante seis meses, pero advirtió que no dejará a un lado su activismo.

«Créanme, no voy a dejar que nada de esto interfiera en mi activismo medioambiental», dijo Fonda, quien aseguró que los combustibles fósiles y los pesticidas causan cáncer.

“El cáncer es un profesor y estoy poniendo atención a las lecciones que me enseñará”, escribió la actriz en la red social.

La actriz también se consideró una «privilegiada» porque tiene seguro médico, a diferencia de muchos estadounidenses que tienen que afrontar el cáncer sin recibir la atención médica necesaria, lamentó.

Asimismo, aprovechó su mensaje para recordar que en noviembre se celebrarán las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, a las que definió como «más que trascendentales».

“Pueden contar conmigo para estar juntos mientras hacemos crecer la lucha para defender el medioambiente”, acotó.

Además de ser conocida por su rol en películas como Julia (1977) y Barbarella (1968), Fonda recientemente ha ganado atención por participar en protestas a favor de la acción contra la crisis climática.

La actriz ha sido arrestada varias veces por asistir a manifestaciones en Washington.

¿Qué fantasea Jane Fonda?

Según explicó recientemente a efe, su fantasía es conocer a un investigador o un profesor que sea capaz de amar de verdad y apreciar a una mujer. Después agregó que eso sería una prueba para ella y que con eso se daría cuenta “si es capaz de aparecer”.

Sobre querer a un hombre más joven dijo que pasa lo mismo con los hombres que quieren relacionarse con mujeres más jóvenes y que en su opinión, tiene que ver con la piel y con que ella es demasiado vanidosa.

Sin embargo, no está segura de poder tener intimidad de nuevo, ni siquiera si se trata de alguien más joven. Fonda reconoció que tiene un problema con intimidar. “No son ellos, soy yo. Si alguien se cruzara en mi camino y me dijera: ‘Vamos, Fonda, atrévete’, saldría corriendo asustada. Antes siempre me sentía atraída por los hombres que nunca habrían hecho algo así”, aseguró.

La activista tuvo tres matrimonios. De 1991 a 2001 estuvo casada con Ted Turner, de 1973 a 1990 con Tom Hayden y de 1965 a 1973 con Roger Vadim. La actriz comparte una hija con su primer esposo y un hijo con su segundo.