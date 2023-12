Karol G estaría engañando a Feid con una mujer que la está seduciendo

Karol G es una de las cantantes más exitosas del momento. Pero, al parecer, La Bichota también tiene cola que le pisen. Al menos, eso es lo que asegura un muy conocido programa de farándula, asegurando que es algo que se rumora en la industria musical.

Según Chisme No Like, Karol G estaría atravesando por una crisis amorosa con su novio Feid. Y la razón sería una tercera en discordia. Pero lo sorprendente es que esta mujer no estaría tras de Ferxxo, sino de la colombiana.

Según el programa, se trata de nada menos que la trapera Young Miko, quien supuesta y alegadamente estaría satisfaciendo a Karol G con sus encantos. Así que esto, aseguran, habría puesto la relación de la reguetonera con Feid en la cuerda floja y hasta se dice que destaparía la verdadera orientación de La Bichota.

De ser cierto lo que Chisme No Like informa, se trataría de un escandalazo que haría un punto y aparte en lo que es un exitosísimo cierre de año para Karol G. Un año en el que se convirtió en la primera mujer en ganar el Latin Grammy a mejor álbum de música urbana.

Karol G junto a Young Miko

Asimismo, que marcó un triunfo rotundo en los escenarios con su gira Mañana Será Bonito, la cual hará parada en República Dominicana en marzo de 2024 con dos shows en el Estadio Olímpico.