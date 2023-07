La terrible enfermedad que padece Karol G: la colombiana la revela

Karol G continúa afianzado su éxito mundial, consolidándose como la artista femenina más influyente del reggaetón. Su mensaje de empoderamiento con las mujeres le da la vuelta al mundo y sus letras continúan siendo éxitos musicales.

No obstante, «La Bichota» no está exenta en varias ocasiones de críticas a su apariencia física. Principalmente porque no luce como el “prototipo” de mujeres en la industria musical. No obstante, esto no ha sido impedimento para que la Bichota continúe dejando el sello de su música en el mapa.

Tanta ha sido la presión social que ha recibido la cantante colombiana que decidió romper el silencio y en una entrevista exclusiva hace un tiempo con Mezcal TV, le contó al mundo la condición de salud que enfrenta.

La enfermedad de Karol G

La artista reveló que tiene un desequilibrio hormonal además de resistencia a la insulina. Esto hace que su glándula de la tiroides se comporte de manera inusual generando drásticos cambios físicos con aumentos y pérdidas de peso constantemente.

Karol G se atrevió a abrir su corazón y compartir su historia. Resaltando también el impacto del rechazo que sentía ante las fuertes críticas que ha recibido a lo largo de su carrera por su apariencia física que afectaron su autoestima y su salud mental.

Incluso reveló que en algún momento se dejó afectar tanto por los comentarios mal intencionados de la opinión pública que pensó en abandonar la música. Pensando que su apariencia física no servía para el mundo del espectáculo.

Sin embargo, Karol G tiene en claro su poder femenino y la responsabilidad de llevar este mensaje a través de su música a todos sus fanáticos y seguidores rompiendo los estereotipos hechos por la sociedad.

“SI ME VAN A QUERER QUE LO HAGAN PORQUE SOY CANTANTE, NO MODELO. LA GENTE SE DEBERÍA ENAMORAR DE MÍ POR MI MÚSICA, LO QUE CANTO Y LO QUE EXPRESO, PERO NO POR CÓMO ME VEO”. Karol G

Karol G y su mensaje de empoderamiento

Desde sus inicios en la música Karol G ha buscado convertirse en un referente del empoderamiento femenino llevando a través de su música y de sus discursos un mensaje de aceptación y respeto por la diversidad de cuerpos.

De hecho tiene tan en claro que estamos en una era de aceptación e inclusión que en los últimos meses Karol G expresó su descontento luego de que fuera invitada a posar para la portada de la revista GQ.

La inconformidad de la Bichota se dio luego de que recibiera la portada de la revista con su rostro y notara los impresionantes cambios que habían realizado con photoshop y que había distorsionado por completo su imagen.

«Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural», fueron las palabras con las que Karol G. Enviando así un contundente mensaje a los medios de comunicación que buscan modificar la imagen de las mujeres para encajar con los estereotipos sociales.

Rumores de una cirugía estética

Recientemente, salieron fuertes especulaciones sobre una supuesta cirugía o procedimiento estético de Karol G luego de que apareciera saliendo del Kaseya Center en Miami de la mano de Feid, previo a un concierto de la gira del también cantante paisa Nitro Jam.

En la imagen, además de vérsele acompañada de su nuevo amor también despertó curiosidad entre sus fanáticos por como lucía la apariencia de su cuerpo. Muchos aseguraron que la Bichota se había sometido a un procedimiento de marcación abdominal.

Sin embargo, su entrenadora personal, Yarishna Ayala, salió a desmentir los rumores. Aseguró que el cambio físico de Karol G se debía a su disciplina en los entrenamientos como parte de su preparación para su tour Mañana Será Bonito.