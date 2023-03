Madre de Shakira es hospitalizada de emergencia en Barcelona

Shakira permanece en los titulares de prensa y no siempre con buenas noticias. En medio de espectaculares logros profesionales, ahora la colombiana enfrenta otro duro golpe relacionado con su familia. Su madre está enferma, y esto podría cambiar sus planes.

Varios medios internacionales reportan este martes que la madre de la cantante, Nidia del Carmen Ripoll fue hospitalizada de emergencia en Barcelona a causa de una trombosis en una pierna. Se especula que la intérprete de Pies descalzos y Monotonía se encuentra junto a ella, pendiente de su evolución.

Hasta ahora no ha circulado más información sobre el caso. Se espera que en las próximas horas den más detalles sobre el estado de Nidia, o que la propia artista comparta algún post para sus fans, aclarando la situación.

La enfermedad de su madre no es lo único que enfrenta Shakira en estos momentos. Su padre también está muy delicado de salud. William Mebarak estaría esperando la mudanza a Miami con su hija para someterse a una operación que en Barcelona los médicos no quisieron hacer por no arriesgar al paciente. El traslado ahora podría demorar por el incidente con Nidia.

Mebarak, de 91 años, sufrió una caída en casa de su hija en mayo del 2022, lo que le ha provocado varias hospitalizaciones en el último año. La cantante, que además continúa en el ojo del huracán tras su ruptura sentimental con Gerard Piqué en junio pasado, vive tiempos complejos.

Mientras tanto, el padre de Sasha y Milan habló nuevamente con la prensa, esta vez con el diario español El País. No citó a Shakira en ningún momento, pero tampoco hizo falta, porque las indirectas a su ex se entendieron perfectamente.

Piqué insistió en la “responsabilidad de ser padres” y lo que “conlleva” este rol. “Protegerlos es el trabajo de todos los padres con niños. En eso estoy centrado”, aseguró el empresario, dejando claro que él se siente “tranquilo” y también “contento”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue otro comentario de Piqué durante la entrevista: “Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, dijo, en referencia a quienes lo juzgan por su supuesta traición a la madre de sus hijos cuando aún estaban casados.