Miss Universo es víctima de burlas tras usar este extravagante vestido

La Miss Universo 2022, R’Bonney Gabriel, resultó objeto de burlas en las redes sociales después de usar un vestido considerado muy extravagante para su estilo.

Las criticas para la modelo, contrario a ser menos, se incrementan por parte de los fanáticos del concurso con el pasar de los días. Son muchas los comentarios que se encuentran en las redes sociales, donde las personas comentan y coinciden sobre la «estafa» cometida en el concurso.

No obstante, R’Bonney Nola Gabriel, Miss Estados Unidos, con optimismo ha tratado de pasar por alto cada señalamiento hacia ella, cumpliendo a cabalidad con todos sus compromisos.

Sin embargo, las críticas por el presunto «fraude» no cesan, y además se suman otras. En esta ocasión, las redes arremetieron contra la reina por un vestido que utilizó hace pocos días, y que en definitiva no le favoreció en lo absoluto.

La modelo lucia un vestido elaborado en material reciclable que, según los críticos en las redes, no era en un color que le beneficiara por su tono de piel, además de esconder sus atributos físicos.

La fotografía donde aparece R’Bonney Nola luciendo el vestido se difundió en la cuenta de la organización Miss Universo. Al cabo de unos minutos, recibió millones de críticas y memes.

A night of sustainable fashion✨ @rbonneynola in a sustainable gown by Rene Garza at last night’s @RedCarpetGreenD pre-Oscars celebration event. pic.twitter.com/KgQdFKzh3d