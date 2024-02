La presentadora dominicana Francisca y su esposo Francesco Zampogna se convirtieron en padres por segunda ocasión con el nacimiento del pequeño Franco Raffaele. Así lo informaron esta mañana de este domingo 11 de febrero en Despierta América en una edición especial con motivo del Super Bowl.

Minutos después de que la noticia se reveló en la edición especial del matutino de Univision, Francisca también compartió el anuncio en sus historias en Instagram.

El pasado 23 de octubre, Francisca reveló en exclusiva para la revista ¡Hola! USA que su segundo bebé llevaría el nombre de Franco Raffaele.

“Pensé que tenía que buscar algo parecido (al de su primogénito), un nombre que pegue como Gennaro y su apellido Zampogna”, explicó. Pero tras varios días y con la ayuda de sus seguidores encontró lo que buscaba.

«Franco se llamaba un familiar de él muy especial que ya no está entre nosotros, pero que (lo) quería mucho y yo no sabía acerca de esa persona y me lo contó ese día y así lo elegimos», detalló.

Franco Raffaele es el segundo hijo de la pareja, su primogénito es Gennaro, quien nació el 7 de julio de 2021.