Nacho comparte las primeras fotos de su hija recién nacida

Tras anunciar el pasado 9 de enero el nacimiento de su hija Melina, este jueves, el cantante venezolano Nacho compartió dos fotos de la bebé.

A través de su cuenta de Instagram, Nacho se dejó ver cargando a su segunda hija en común con la presentadora Melany Mille, a quien también fotografió en el momento en que amamantaba a la recién nacida.

«Melina, has venido a revolucionarnos de tanto amor. Pero sobre todo de infinita paz. Estamos seguros de que eres otra elegida de nuestro creador para un propósito grande y maravilloso en este mundo», expresó la pareja en la publicación en colaboración.

Asimismo, los futuros esposos agradecieron a sus seres queridos por acompañarlos en el nacimiento de Melina. «Es difícil describir este momento tan sublime, solo podemos agradecer a Dios a cada instante por tu llegada a nuestras vidas. Gracias a nuestras mamis, a mi hermana y sobrinas por venir de tan lejos a conocerte y a todos nuestros amigos que se acercaron a darle la bienvenida a Meli», señala el post.

Los hijos de Nacho

Con la llegada de Melina, Nacho y Melany Mille se convirtieron en padres por segunda vez en común. La primera niña de ambos nació el 5 de julio de 2020 y la nombraron Mya Michelle Mendoza Mille.

En su pasado matrimonio con la bailarina Inger Devera, el famoso tuvo tres hijos: Miguel, Santiago y Matías. Entre tanto, el primogénito del cantante se llama Diego Ignacio, producto de la relación que tuvo con Yoelmys Rivero cuando estaba en la agrupación de Calle ciega hace más de 18 años.

Planes de boda de Nacho y Melany Mille

En diciembre de 2022, en el marco del cumpleaños 33 de Melany Mille, el venezolano le pidió matrimonio a la conductora durante un paseo en yate. Acompañados de sus familiares y seres queridos, el intérprete le preparó una sorpresa a la exreina de belleza y en medio del mar le entregó la roca. Así quedó registrado en un romántico video que publicó el criollo en su cuenta de Instagram.

“Agradezco cada momento a tu lado porque todas las vivencias me han ayudado a construir a un mejor yo. Y siendo así, ¿cómo no querer tenerte cerca siempre y cómo no querer mostrar lo que me genera orgullo? Hay que estar claro que el amor verdadero nunca pierde”, dice el famoso en el video.