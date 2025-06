Nezza, la colombo-dominicana del himno de EEUU en español

Desde el fin de semana, el nombre de Nezza retumba con fuerza en las redes sociales luego de su interpretación, en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles, del himno nacional de Estados Unidos en español.

Este momento ocurrió justo antes del inicio del juego entre los Dodgers y los San Francisco Giants, en medio de un clima tenso por las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y manifestaciones en todo Estados Unidos.

A pesar de que se le solicitó que interpretara la versión en inglés de “The Star-Spangled Banner”, la artista eligió cantar en español, como una declaración de identidad y solidaridad. La decisión no pasó desapercibida, recibida con entusiasmo por algunos, criticada por otros y con una oleada de atención en redes sociales.

Según la artista, el personal del estadio le pidió cantarlo en inglés, pero ella decidió hacerlo en español como acto de solidaridad con las comunidades inmigrantes y en protesta por las recientes redadas de ICE.

Repitió un breve clip en TikTok donde se le escucha decir: “Watch the Dodgers tell me I can’t sing the Spanish ‘Star Spangled Banner’… So I did it anyway“. Posteriormente, en otro video, explicó que lo hizo “para mi gente”, citando su herencia y la versión en español del himno encargada en 1945 por Roosevelt.

Singer Nezza was told by the Dodgers to sing the National Anthem in English but she sang it in spanish to protest ICE.



She then gets very emotional and cries over ICE deporting criminals who are in our country illegally. pic.twitter.com/1sTDbXx3aT