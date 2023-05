La reacción de Shakira al ver las fotos de Clara Chía en su antigua casa

Email it

Hace algunos días, mientras Shakira continuaba su adaptación a su nueva vida en Miami junto a sus hijos, Milán y Sasha, se viralizaron las fotos de Clara Chía en la antigua mansión de Barcelona donde vivieron Piqué y la cantante durante más de 12 años.

A la intérprete de Monotonía se la ha visto mucho más relajada desde su mudanza a Estados Unidos, asistiendo a diferentes eventos y tratando de generar nuevas amistades. Pero fuentes aseguran que no le gustaron nada las imágenes de la joven de 24 años en su antigua casa.

Según el medio OkDiario, la reacción de Shakira al enterarse de las fotos de Clara Chía en lo que sería la terraza de la mansión de Barcelona es de total indignación. Ya que, si bien ella no quería quedarse viviendo allí, no entiende como Piqué puede estar usando la casa donde se criaron sus hijos a su gusto.

Además, revelaron que la cantante y compositora colombiana se enteró de que la novia de Piqué utiliza la mansión como si fuese suya. Algo que tomó como una fuerte provocación hacia ella.

Lo cierto, es que la intérprete de Te Felicito no tiene ninguna intención de regresar a España y menos a la mansión de donde el papá de Gerard Piqué la echó. Pero eso no quita que la cantante estaría muy molesta con las fotos que circularon de la nueva novia de su ex en la mansión.

Pese al comportamiento del ex defensor del Barcelona con su antiguo hogar, Shakira continúa disfrutando de su nueva etapa en Miami. Incluso, en los últimos días, la colombiana se le vincula amorosamente con Tom Cruise y con el piloto Lewis Hamilton, con quienes se dejó retratar en el marco del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.