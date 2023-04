Shakira adelantó mudanza porque el padre de Piqué la corrió de su casa

Email it

ESCUCHA ESTA NOTICIA

El padre del ex futbolista español Gerard Piqué sería uno de los responsables por los que Shakira adelantó su mudanza a los Estados Unidos junto a sus dos hijos. En la prensa rosa española se afirma que la cantante colombiana fue corrida por su ex suegro, algo que ella no tomó de la mejor manera.

A través de un nuevo informe de Laura Fa y Lorena Velázquez, perioistas españolas que siguen desde sus inicios el caso de Shakira y Piqué, se expone la presunta y verdadera razón por la que Shakira se habría visto obligada a adelantar su mudanza de Barcelona a Miami.

Según las cronistas, la intérprete de TQG habría recibido una orden para dejar su residencia en la ciudad de Barcelona, ya que esta le pertenece a los padres del ex futbolista.

«La cantante colombiana recibió un correo firmado por el padre de Gerard, Joan Piqué, en el que se la instaba a abandonar la casa en la que residía hasta hoy (domingo 2 de abril) con sus hijos en Esplugues antes del 30 de abril».

Así corrieron a Shakira

Los periódistas citaron «fuentes conocedoras de la situación», quienes habrían confirmado que «este correo lo recibió Shakira de vuelta de un viaje a Nueva York. Específicamente, este correo habría llegado después de la presentación en vivo de su tema Music Sessions vol 53 en colaboración con el productor argentino Bizarrap.

«La residencia en la que vivía Shakira en Barcelona era la única propiedad que tenía la pareja. Estaba a nombre de la sociedad BCN TWO&TWO SL, cuyo administrador era su exsuegro», concluyeron.

De esta forma, se podría confirmar que los padres del catalán le dieron la última estocada a Shakira. Pero el descenlace peor para ellos, ya que adelantó su mudanza a los Estados Unidos y esto no le ha gustado para nada a Piqué ni a los abuelos de Sasha y Milan.