El concierto de Romeo Santos pautado para el pasado domingo 10 de diciembre en Caracas, Venezuela, estuvo manchado por el caos. El rey de la bachata se subió al escenario a las 4 de la mañana de este lunes 11 de diciembre cuando el show estaba pautado para ayer domingo.

El artista responsabilizó abiertamente a la empresa productora por su retraso: «Yo siempre le soy puntual a mi público», dijo Romeo Santos, al alegar la total responsabilidad de los organizadores del evento en el retraso.

«Mil disculpas por esta situación. Y no quiero atacar a nadie, pero voy a hablar sin diplomacia esta noche. Ayer (10 de diciembre), yo subí al escenario a las 4 de la mañana por fallas de la misma empresa que organiza este evento esta noche. Una irresponsabilidad y una falta de respeto a ustedes, el público, a los músicos, mis técnicos y ese servidor. Yo llevo 26 años de trayectoria y nunca he llegado tarde y nunca he cancelado un show», sentenció Romeo Santos, recibiendo los aplausos del público venezolano.

Las palabras de Romeo Santos al subir al escenario a las 4:00 am de este lunes 11 de diciembre

El concierto de Romeo Santos en Venezuela estaba pautado para este domingo 10 de diciembre a las 8 de la noche.

A través de las redes sociales se pudo apreciar a los seguidores de Romeo Santos que se encontraban en el área general del recinto esperando en el piso e incluso algunos se encontraban dormidos.

De acuerdo con la información que circula en X (antes Twitter), muchos de los fanáticos se retiraron del lugar decepcionados y sin haber podido ver al cantante.

#11Dic #Conciertos@lareveron10: La gente que pagó en generales esperando a Romeo Santos, tirados en el piso, algunos dormidos a la 1:30am del 11 de diciembre. pic.twitter.com/qEC8ZBG6qq El concierto debió comenzar a las 8pm y terminar poco después de las 10pm. Mucha gente se fue,… — Reporte Ya (@ReporteYa) December 11, 2023

🚨 Sobre Romeo Santos en La Carlota: muchos estuvieron desde horas del mediodía para ingresar a la Carlota. Se esperaba que el artista subiera a las 9pm y son las 2am y aún nada.



Las personas molestas se fueron del evento.



La impuntualidad es algo QUE NO debe ocurrir JAMÁS. pic.twitter.com/1ONoOnNTda — VENEZUELA SHOWS (@VzlaShows) December 11, 2023

Cabe destacar que lo mismo le ocurrió a Romeo Santos el pasado 9 de diciembre en Aruba, donde también hubo demora en su presentación frente al público.

Romeo Santos dijo que en ese país también terminó subiendo al escenario a las 4.00 am por unas fallas de logística que, según señaló, involucran a la misma compañía organizadora del evento en Venezuela, a

la cual, pese al señalamiento, no mencionó.

No obstante, se conoce que se trata de una firma que funciona bajo el nombre de Panteras Entertainment. La firma ya había generado polémica días antes, luego que periodistas de espectáculos en Venezuela anunciaran la posible suspensión del evento de Romeo Santos en el país suramericano.

La empresa tuvo que difundir un comunicado para desmentir el particular.