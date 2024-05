Salud de Ana Gabriel empeora

La cantante mexicana Ana Gabriel suspendió los conciertos agendados esta semana en Chile y Paraguay luego de su hospitalización por una neumonía en Santiago, informó la artista, de 68 años, en sus redes sociales.

Según la intérprete de Simplemente amigos, inicialmente le diagnosticaron influenza, tras su presentación del 14 de mayo en la capital chilena, lo que la obligó a cancelar su concierto del día siguiente.

No obstante, Ana Gabriel reapareció en redes sociales para informar que su estado de salud empeoró.

“Con pesar les comunico que las fechas de mañana (20 de mayo), Movistar Arena se pospuso de nueva cuenta para el 7 de junio y Paraguay para el 11 de junio, Brasil sigue en pie si los médicos me dan luz verde. Gracias a todos y mis disculpas por este malestar que les causo”, escribió junto a la grabación.

Destacó que por ahora su prioridad es recuperar su salud para poder concluir con la gira que tiene pactada hasta finales de año, por lo que agradeció el apoyo del público.

“Les agradezco su comprensión, no me suelten de la mano, por favor, los quiero, gracias por el apoyo, pero por mi salud me tengo que cuidar”, finalizó Ana Gabriel.

Ana Gabriel cayó en pleno concierto

De acuerdo con el reporte del medio local CHV Noticias, Ana Gabriel «comenzó a manifestar molestias desde los primeros minutos» de su ‘show’.

La baladista, detallan, «se retiró» del escenario «en varias ocasiones para poder descansar» y recibió «oxígeno a través de una máscara en algunos momentos» de su presentación.

Fue tras casi tres horas de entonar sus conocidas canciones que la artista mexicana abandonó el recinto, dirigiéndose a la Clínica Alemana de Santiago.

Según Culto de La Tercera, ella «arrastraba desde hace varios días» una «influenza severa». Presuntamente «permaneció internada unas horas, le realizaron exámenes y le recetaron antibióticos».

Para recuperar su estado de salud, los doctores le habrían ordenado que descanse «por las siguientes 48 horas».