Santiago Matías inicia nueva etapa de Alofoke Radio Show

Santiago Matías (Alofoke) llega con una nueva y emocionante fase en su propuesta de comunicación digital. Esta traerá consigo una series de innovaciones y transformaciones significativas en sus programas emblemáticos que incluye la incorporación de nuevos y avanzados equipos de producción audiovisual, implementando la interacción y contacto directo con la audiencia.

Uno de los anuncios más sobresalientes de Matías se trata del traslado de la transmisión en vivo de Alofoke Radio Show al Centro Cultural Narciso Gonzales, lugar que acogerá diariamente (de lunes a jueves) a 300 personas totalmente gratis, quienes formarán parte del set interactivo del programa.

*REGLAS PARA EL PÚBLICO*



No menores de edad



No armas de ningún tipo



Debe estar en el teatro 8:30 pm a más tardar. Si a esa hora no has llegado, se procederá a cancelar su entrada.



La entrada no es transferible, debe ir la misma persona que reservó.



Cada entrada es válida…