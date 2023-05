Se filtró la triste confesión de Tina Turner antes de morir

Email it

El pasado 25 de mayo fue un día muy gris para los amantes de la música al conocerse la triste muerte de Tina Turner, de 83 años de edad, por causas naturales.

El encargado de dar esta triste noticia fue representante. «Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner». El mensaje, publicado en redes sociales, tuvo una gran repercusión por dicho mensaje que dejaba un enorme vacío a los miles de seguidores que tenía la cantante.

Anteriormente la reina del rock and roll sufrió un cáncer intestinal e insuficiencia renal. Y dos meses antes de su deceso Tina Turner confesó a sus seguidores a través de su cuenta de instagram su pesar por no cuidar mejor de su salud. En especial de sus riñones.

«Mis riñones son víctimas de no darme cuenta de que mi presión arterial alta debería haber sido tratada con medicina convencional. Me he puesto en gran peligro al negarme a enfrentar la realidad de que necesito una terapia diaria y de por vida con medicamentos. Durante demasiado tiempo creí que mi cuerpo era un bastión intocable e indestructible» escribió la cantante en un post en Instagram el pasado 9 de marzo.

Tina Turner también confesó que puso en peligro su vida al no aceptar el diagnóstico de los médicos en la primera consulta. Dos meses después, la cantante fallecía.

En la última entrevista que la cantante tuvo dijo que le gustaría que la recordaran como la reina del rock and roll y como una mujer que demostró que se puede conseguir el éxito por mérito propio, ese fue su último deseo y mensaje a sus fans.