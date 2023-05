Shakira apuntó contra Piqué al recibir el "Mujer del año" de Billboard

Shakira y entre otras mujeres de la industria de la música recibieron un homenaje en la primera gala de Mujeres Latinas en la Música por la revista Billboard. Allí, la colombiana recibió el galardón como la “Mujer del año” y sorprendió al público con su discurso que apuntó a Gerard Piqué.

La intérprete de «TQG» junto a Karol G recibió el premio de la mano de Maluma y se lo dedicó especialmente a su madre Nidia del Carmen.

Cuando se refería a ella fue un momento emotivo y dijo: “A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites, y resiliencia”. Cabe mencionar que Nidia estuvo en un grave estado de salud.

