Shakira y su inteligente plan para dejar en la quiebra a Gerard Piqué

La cantante colombiana Shakira podría idear un peligroso plan para dejar en la ruina a su ex pareja Gerard Piqué. Ya que el ex futbolista utilizó varios años aprovechó la influencia de la madre de sus dos hijos para conseguir importantes contratos a nombre de su empresa Kosmos. Ganando nombre gracias a los tratos que la intérprete lograba conseguir para el ex futbolista.

De acuerdo con lo expresado por varias fuentes cercanas a Piqué, el ex futbolista está presentando serios problemas con su empresa. Principalmente porque no puede concretar una serie de contratos que anteriormente había logrado ejecutar.

Uno de ellos, y el más reciente, es la cancelación del contrato que tenía con la federación internacional de tenis y la copa Davis. Perdiendo una enorme cantidad de dinero y estando abierto a recibir peligrosas demandas legales.

Sin embargo, hay algo que, se especula, está causando todos estos problemas en su empresa, y se trataría de nada más y nada menos que de Shakira. Varios medios españoles están afirmando que la verdadera razón por la que Kosmos está perdiendo mucha influencia en su entorno, es gracias a la influencia de la intérprete de Loba.

Se especula que la estrella colombiana llama a cada uno de los empresarios que firmaron con Kosmos gracias a su propia influencia. Cuando Shakira estaba con el deportista, ella lo ayudó a conseguir millonarios contratos gracias a su imagen. Cosa que le permitía transmitir el suficiente nivel de confianza con los contratistas para acceder a hacer tratos con el catalán y ex jugador del Barcelona FC.