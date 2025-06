La multinacional británica Diageo celebró 10 años de alianza con su socio MercaSID, una relación que impulsa no solo el crecimiento comercial, sino también iniciativas de impacto social, sostenibilidad y apoyo a la cultura local.



“En la República Dominicana, no solo vendemos productos, sino que nos convertimos en parte de la historia de la gente. Seguiremos apostando por este mercado, impulsaremos iniciativas que generen un impacto positivo y fortalezcan nuestro vínculo con la comunidad de la mano con nuestro socio comercial MercaSID” afirmó Debra Crew, CEO de Diageo.



Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva de Grupo SID subrayó que la visita de Debra Crew reafirma el compromiso mutuo y de una visión común de largo plazo, y afirmó que en la empresa “creemos que las grandes alianzas se sostienen sobre propósitos compartidos y decisiones valientes”.



Al respecto, José Miguel Bonetti, vicepresidente ejecutivo enfatizó: “Nuestro negocio se ha octuplicado desde sus inicios, sin embargo, no solo se trata de números, sino que sabemos que el verdadero legado no solo se mide en ventas, sino en el impacto positivo que deja en su gente y en su entorno”.