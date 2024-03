En el marco de la conmemoración del 163 aniversario de la fundación del Supremo Consejo del Grado 33 y día del Masón Escocés

Santo Domingo.- El Supremo Consejo del Grado 33, Jurisdicción Masónica de la República Dominicana del Rito Escocés Antiguo y Aceptado reconoció con la Medalla de Honor y Mérito de la Orden del Supremo Consejo a Verónica Sención Villalona por su trayectoria como ciudadana ejemplar, servidora pública, empresaria y promotora de iniciativas trascendentes en el ámbito cultural y educativo en la República Dominicana.

Jean Noel Sanchez, Veronica Sencion, Eduardo Mejia Jabid, Jose Ramon Viñas Alonso y Gustavo Ortiz Malespin.

Como apuntó el gran canciller-secretario general Héctor Gómez Ortiz, «nuestra homenajeada se ha distinguido como gestora cultural por excelencia en los últimos 34 años, desarrollando importantes proyectos para promover la educación, el fomento y desarrollo de la cultura, la historia, la música y el arte dominicana a través de charlas, talleres, ferias y promociones de lectura de libros.

María Cristina de Farías, Veronica Sención, Eduardo Mejia Jabid y Amarilys Durán.

Verónica Sencion manifestó: “Agradezco grandemente la oportunidad de dirigirme a ustedes y poder agradecer este reconocimiento que no les voy a negar, que a la llamada de Rafael Santana Viñas, gran Comendador quedé muy sorprendida y sin palabras, pues considero que mi labor en el orden de temas culturales y educativos no han escalado el alto nivel que significa esta premiación que hoy ustedes me otorgan y que me obliga a redoblar mis labores en pro de un mejor país y con ello devolver lo que hoy estoy recibiendo”.

Asimismo, agradeció a todos por haber unido sus votos para hacer posible este día grandioso para mí y mi familia». El reconocimiento se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del 163 aniversario de la fundación del Supremo Consejo del Grado 33 y día del Masón Escocés.