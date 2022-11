Sophie González una influencer fuera de serie, amante de la velocidad

No importa la edad ni la estatura ni tu peso, lo importante para conseguir tus sueños es enfocarte en hacer las cosas que amas, es la filosofía de Sophie González, influencer radicada en Miami que se está

abriendo camino en las redes sociales con sus canales de contenidos sobre automóviles y estilo de vida.



Estudia marketing en la Universidad de Florida International University (FIU) y a sus 19 años ya se abre camino como influencer de autos, viajes y estilo de vida.



“No importa lo que digan los demás acerca de lo que puedes hacer o

no, sólo se necesita enfocarse, ser consistente y al final del día amar lo que haces para que sea posible, estar motivada y ser tú misma”, señaló en entrevista.



Es por ello por lo que ya comenzó a abrirse camino acerca de todo el contenido sobre carros, a pesar de que este ambiente está dominado principalmente por los hombres.



“En la comunidad de carros no hay muchas mujeres, pero quiero

demostrarles a los jóvenes que se puede lograr cualquier cosa que uno se proponga”, señaló.



El crear contenidos sobre autos es para Sophie una oportunidad de mostrar a la gente que, aunque se trata de un medio mayoritariamente de hombres, el ser mujer no es un obstáculo para enseñarle a los

jóvenes que quieren aprender sobre este tema.



“Los autos me interesaron porque es algo muy común en mi familia, a muchos de mis familiares como a mi papá, mi hermano, mi abuelo le apasionaba el mundo de los autos, y además de chiquita yo iba a las pistas y pude ver a mi papá manejando carros lo que me pareció algo mu interesante, por lo que cuando crecí comencé a armar carros según como lo quería y mi propio gusto”, explicó.



Inclusive Sophie tiene un automóvil que ella armó por sí misma, con la

ayuda de su familia.



No obstante, esta influencer no deja atrás el tema del estilo de vida, que es otra de sus pasiones, y del cual en el futuro desea hacer colaboraciones con empresas como Sephora y otras boutiques.



De hecho, la también influencer Nicole García, quien es su cuñada, es una de sus motivaciones en la producción de video, al igual que su mamá, quien desde niña pudo introducir a Sophie al glamour del mundo de la televisión.



“A mi mamá también le encanta hacer videos, además de que mi mamá trabajaba en televisión, y ver eso me motivó mucho”, reveló la influencer.



Adicionalmente, Sophie está interesada en hacer contenido sobre trading, una actividad que permite vivir de ella sin someterse a los tediosos horarios de oficina.



“El trading me interesó al ver a mi hermano desempeñarse en esa área, a quien además le apasiona ese mundo; por lo que al ver a mi hermano hacer trading y cómo vive de ello aprendí que en este

trabajo no hay horarios de trabajo”.



Señaló que ella sueña con tener un trabajo en el que no tienes que

empezar a las 9 y terminar a las 5.



Detalló que el proceso de producción de contenidos para sus canales lo realiza ella sola.



“Tengo dos canales, uno de carros y otro de maquillaje y de moda. Para el canal de maquillaje me levanto y desde temprano comienzo a hacer los videos, y cuando termino comienzo a editar el video, ya sea por el smartphone o a través de YouTube. Para mí es un poquito difícil porque estoy haciendo todo yo sola, pero es algo que me gusta y me apasiona”, dijo.