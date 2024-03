New York. Con el objetivo de brindar oportunidades a los dominicanos radicados en New York, la inmobiliaria Tu Casa RD, participó en la feria inmobiliaria que realizó Banreservas en New York y Lawrence.

La inmobiliaria de la República Dominicana, @TuCasaRD, presentó sus propuestas y asesoró a los dominicanos que anhelan tener una propiedad en su tierra, brindando seguridad y confianza a los criollos.

El CEO de TuCasaRD, Wester Hernández, calificó como gratificante el poder ver materializados los sueños de tantos dominicanos y a la vez expresó sentirse agradecido por el apoyo masivo recibido.

La actividad se realizó de manera simultánea en New York los días 22, 23 y 24 de marzo y Lawrence los días 23 y 24 del presente mes.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del administrador de Banreservas, Samuel Pereyra, quien expresó que este tipo de actividad ayuda a fortalecer el vínculo de los dominicanos.

La feria contó también con el apoyo del Consulado Dominicano en NY, representado por el Cónsul Eligio Jáquez.

A pesar de la lluvia y nieve, se sintió el calor dominicano con una asistencia masiva que ascendió aproximadamente a 4,000 personas entre las dos actividades. Al cierre de la feria se habían desembolsado y canalizado solicitudes por encima de los RD$8,500 millones.

El interés de tantas personas afianza el compromiso con brindar un acompañamiento completo a los clientes.