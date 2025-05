En 1944, George Orwell escribió en una de sus columnas para la revista Tribune una frase que se ha convertido en axioma del pensamiento crítico: “La historia la escriben los vencedores”.

Esta máxima cobra especial vigencia al examinar uno de los episodios más determinantes de la historia occidental: el descubrimiento de América. Narrado durante siglos como una gesta heroica protagonizada por Cristóbal Colón y bendecida por los Reyes Católicos, este relato ha omitido —por conveniencia o desinterés— el papel crucial que jugó la comunidad judía sefardí en hacer posible aquella travesía.

En 1492, las arcas de Castilla y Aragón estaban exhaustas tras la prolongada y costosa Guerra de Granada. Colón, rechazado ya por varias cortes europeas, no logró convencer de inmediato a Isabel y Fernando. Fue gracias a la intervención de influyentes judíos sefardíes —Isaac Abarbanel, Abraham Senior y Luis de Santángel— que el proyecto recibió el impulso necesario. Sin su apoyo económico y político, el viaje a lo desconocido tal vez nunca habría zarpado.

Abarbanel, reconocido filósofo, teólogo y financiero, había servido como tesorero en Portugal antes de ocupar un rol clave en la economía castellana. Su conocimiento del sistema financiero europeo y su capacidad de movilizar recursos fueron fundamentales. Sin embargo, a pesar de su lealtad, fue forzado al exilio tras la promulgación del Edicto de Expulsión. Algo similar ocurrió con Abraham Senior, Rabino Mayor de Castilla, quien también ejerció funciones de asesor fiscal de la Corona. Aunque se convirtió al cristianismo poco antes de la expulsión, su red de contactos y su autoridad en la corte facilitaron el acceso a capital crucial.

Luis de Santángel, converso y escribano de ración de la Corona de Aragón, fue quizás la figura más decisiva. Además de interceder personalmente ante la reina Isabel para conseguir su aprobación, financió una parte importante del viaje con fondos propios. Su acción no solo resolvió el dilema económico de la Corona, sino que inclinó la balanza política a favor de Colón.

A pesar de su papel determinante en los orígenes de la empresa colonial, estos protagonistas han sido desplazados a los márgenes del relato oficial. Autores como Edward Kritzler, en Jewish Pirates of the Caribbean, han recuperado esta narrativa relegada al pie de página de la historia. Pero mucho antes, en 1894, el historiador y rabino Meyer Kayserling publicó Christopher Columbus and the Participation of the Jews in the Spanish and Portuguese Discoveries, una obra pionera que documenta meticulosamente la implicación judía en las grandes exploraciones ibéricas. Kayserling expone cómo la experiencia financiera, la capacidad logística y la visión estratégica de los sefardíes hicieron posible no solo el primer viaje de Colón, sino también la expansión posterior hacia el Nuevo Mundo.

Incluso entre los tripulantes de la expedición se encontraban judíos y conversos: el médico Maese Bernal, el tesorero Alonso Calle, el traductor Luis de Torres y Rodrigo de Triana, quien avistó tierra firme. No puede obviarse tampoco la cercanía entre la firma del Edicto de Granada, el 31 de marzo de 1492, y la salida de Colón del puerto de Palos el 3 de agosto. Es lícito especular que los judíos cercanos a la corte, conscientes de la inminente persecución, vieron en la expedición una tabla de salvación para algunos miembros de su comunidad.

La historia que conocemos necesita ser contada también desde las sombras, allí donde se ocultaron aquellos que pagaron el precio del olvido. El descubrimiento de América no fue solo un acto de fe de una reina, sino también un gesto de resiliencia de un pueblo que, incluso en el umbral del exilio, apostó por el futuro. En un tiempo en que revisitar el pasado se ha vuelto un deber de justicia, honrar la memoria de quienes financiaron y acompañaron el viaje de Colón no es solo un acto de rigor académico, sino también un imperativo moral. Porque, a fin de cuentas, como bien advirtió Orwell, también los vencidos y los silenciados tienen su verdad.